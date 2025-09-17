https://ria.ru/20250917/kitay-2042447311.html
Два летающих автомобиля столкнулись на репетиции авиашоу в Китае
Два летающих автомобиля столкнулись на репетиции авиашоу в Китае
2025-09-17T12:42:00+03:00
ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Два летающих автомобиля китайского автопроизводителя XPeng столкнулись в небе во время репетиции на авиашоу в городе Чанчунь в северо-восточной китайской провинции Цзилинь, один из аппаратов загорелся при посадке, сообщает в среду китайское издание "Наньфан души бао". Газета отмечает, что 16 сентября интернет-пользователи в различных китайских социальных сетях опубликовали видео, где, как утверждалось, показаны последствия аварии двух беспилотных автомобилей вертикального взлёта и посадки (eVTOL) компании XPeng Aeroht на авиасалоне в городе Чанчунь. В интернете также распространилось видео горящего на земле аппарата, работающих на месте происшествия пожарных и прибывающие скорые, но момент столкновения на запись не попал. СМИ также сообщают, что пострадал по меньшей мере один человек, который был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, в настоящее время его жизни ничего не угрожает. "В ответ на эти сообщения представитель компании XPeng Aeroht заявил, что два летательных аппарата, участвовавших в тренировочных полетах, столкнулись из-за недостаточного расстояния между ними, один из них получил повреждения и загорелся при посадке, все присутствовавшие на месте происшествия сотрудники в безопасности. Ведется расследование точных причин происшествия", - пишет "Наньфан души бао".
