12:42 17.09.2025
Два летающих автомобиля столкнулись на репетиции авиашоу в Китае
в мире
чанчунь
цзилинь
китай
ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Два летающих автомобиля китайского автопроизводителя XPeng столкнулись в небе во время репетиции на авиашоу в городе Чанчунь в северо-восточной китайской провинции Цзилинь, один из аппаратов загорелся при посадке, сообщает в среду китайское издание "Наньфан души бао". Газета отмечает, что 16 сентября интернет-пользователи в различных китайских социальных сетях опубликовали видео, где, как утверждалось, показаны последствия аварии двух беспилотных автомобилей вертикального взлёта и посадки (eVTOL) компании XPeng Aeroht на авиасалоне в городе Чанчунь. В интернете также распространилось видео горящего на земле аппарата, работающих на месте происшествия пожарных и прибывающие скорые, но момент столкновения на запись не попал. СМИ также сообщают, что пострадал по меньшей мере один человек, который был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, в настоящее время его жизни ничего не угрожает. "В ответ на эти сообщения представитель компании XPeng Aeroht заявил, что два летательных аппарата, участвовавших в тренировочных полетах, столкнулись из-за недостаточного расстояния между ними, один из них получил повреждения и загорелся при посадке, все присутствовавшие на месте происшествия сотрудники в безопасности. Ведется расследование точных причин происшествия", - пишет "Наньфан души бао".
чанчунь
цзилинь
китай
в мире, чанчунь, цзилинь, китай
В мире, Чанчунь, Цзилинь, Китай
© Кадр видео из соцсетейПоследствия столкновения летающих автомобилей китайского автопроизводителя XPeng во время репетиции на авиашоу в городе Чанчунь в северо-восточной китайской провинции Цзилинь
© Кадр видео из соцсетей
Последствия столкновения летающих автомобилей китайского автопроизводителя XPeng во время репетиции на авиашоу в городе Чанчунь в северо-восточной китайской провинции Цзилинь
ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Два летающих автомобиля китайского автопроизводителя XPeng столкнулись в небе во время репетиции на авиашоу в городе Чанчунь в северо-восточной китайской провинции Цзилинь, один из аппаратов загорелся при посадке, сообщает в среду китайское издание "Наньфан души бао".
Газета отмечает, что 16 сентября интернет-пользователи в различных китайских социальных сетях опубликовали видео, где, как утверждалось, показаны последствия аварии двух беспилотных автомобилей вертикального взлёта и посадки (eVTOL) компании XPeng Aeroht на авиасалоне в городе Чанчунь.
В интернете также распространилось видео горящего на земле аппарата, работающих на месте происшествия пожарных и прибывающие скорые, но момент столкновения на запись не попал. СМИ также сообщают, что пострадал по меньшей мере один человек, который был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.
"В ответ на эти сообщения представитель компании XPeng Aeroht заявил, что два летательных аппарата, участвовавших в тренировочных полетах, столкнулись из-за недостаточного расстояния между ними, один из них получил повреждения и загорелся при посадке, все присутствовавшие на месте происшествия сотрудники в безопасности. Ведется расследование точных причин происшествия", - пишет "Наньфан души бао".
В XPeng назвали дату начала массового выпуска "наземных авианосцев"
В миреЧанчуньЦзилиньКитай
 
 
