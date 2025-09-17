Рейтинг@Mail.ru
Китай запретил компаниям покупать чипы Nvidia, пишет FT
14:12 17.09.2025
Китай запретил компаниям покупать чипы Nvidia, пишет FT
Китайский регулятор запретил крупнейшим технологическим компаниям страны покупать новые разработанные для Китая чипы искусственного интеллекта (ИИ) американской РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T14:12:00+03:00
2025-09-17T14:12:00+03:00
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Китайский регулятор запретил крупнейшим технологическим компаниям страны покупать новые разработанные для Китая чипы искусственного интеллекта (ИИ) американской компании Nvidia, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "Управление по вопросам киберпространства КНР (CAC) на этой неделе потребовало от компаний, включая ByteDance и Alibaba, прекратить тестирование и заказы на RTX Pro 6000D, продукт Nvidia, разработанный специально для Китая", - сообщили агентству три осведомленных источника. Источники отметили, что несколько компаний заявили о намерении заказать десятки тысяч RTX Pro 6000D и начали тестирование, но после получения распоряжения CAC компании попросили поставщиков прекратить работы, говорится в материале. В статье отмечается, что чипы RTX Pro 6000D были представлены Nvidia в июле по время поездки главы компании Дженсена Хуанга в Пекин. Крупнейшая интернет-компания Китая Alibaba, ByteDance, создатель мобильного приложения TikTok, CAC и Nvidia не ответили на запрос издания о комментарии. При этом в августе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что власти Китая предостерегли местные предприятия от использования чипов Nvidia H20, особенно в областях, связанных с государством. А затем китайский антимонопольный орган сообщил, что Nvidia нарушила антимонопольное законодательство Китая, поэтому расследование в отношении нее будет продолжено. Ранее Nvidia заявила о получении одобрения со стороны администрации президента США Дональда Трампа на продажу в Китае своих процессоров H20, используемых в разработках искусственного интеллекта. Financial Times сообщала также, что Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) согласились платить властям США в обмен на экспортные лицензии 15% выручки от продажи процессоров в Китае - H20, а также MI308 компании AMD.
Флаг Китая
Флаг Китая
Флаг Китая. Архивное фото
Флаг Китая. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Китайский регулятор запретил крупнейшим технологическим компаниям страны покупать новые разработанные для Китая чипы искусственного интеллекта (ИИ) американской компании Nvidia, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Управление по вопросам киберпространства КНР (CAC) на этой неделе потребовало от компаний, включая ByteDance и Alibaba, прекратить тестирование и заказы на RTX Pro 6000D, продукт Nvidia, разработанный специально для Китая", - сообщили агентству три осведомленных источника.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
США тайно внедряли датчики слежения в чипы Nvidia, пишут СМИ
13 августа, 13:24
Источники отметили, что несколько компаний заявили о намерении заказать десятки тысяч RTX Pro 6000D и начали тестирование, но после получения распоряжения CAC компании попросили поставщиков прекратить работы, говорится в материале. В статье отмечается, что чипы RTX Pro 6000D были представлены Nvidia в июле по время поездки главы компании Дженсена Хуанга в Пекин.
Крупнейшая интернет-компания Китая Alibaba, ByteDance, создатель мобильного приложения TikTok, CAC и Nvidia не ответили на запрос издания о комментарии.
При этом в августе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что власти Китая предостерегли местные предприятия от использования чипов Nvidia H20, особенно в областях, связанных с государством. А затем китайский антимонопольный орган сообщил, что Nvidia нарушила антимонопольное законодательство Китая, поэтому расследование в отношении нее будет продолжено.
Ранее Nvidia заявила о получении одобрения со стороны администрации президента США Дональда Трампа на продажу в Китае своих процессоров H20, используемых в разработках искусственного интеллекта.
Financial Times сообщала также, что Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) согласились платить властям США в обмен на экспортные лицензии 15% выручки от продажи процессоров в Китае - H20, а также MI308 компании AMD.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
СМИ: Nvidia и AMD согласились платить США 15% выручки от продаж в Китае
11 августа, 01:39
 
