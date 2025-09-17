https://ria.ru/20250917/kitaj-2042441838.html
СМИ узнали, когда Трамп может посетить Китай
СМИ узнали, когда Трамп может посетить Китай
СМИ узнали, когда Трамп может посетить Китай
Китай и США находятся на финальной стадии переговоров по госвизиту президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в КНР, который, вероятно, состоится в конце... РИА Новости, 17.09.2025
ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Китай и США находятся на финальной стадии переговоров по госвизиту президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в КНР, который, вероятно, состоится в конце октября - начале ноября, сообщает в среду газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники. "Китай и США находятся на "завершающей стадии" переговоров о государственном визите президента США Дональда Трампа в Пекин", - пишет издание. Отмечается, что два источника сообщили газете, что поездка, вероятно, состоится либо до, либо после саммита АТЭС, который пройдёт в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.
СМИ узнали, когда Трамп может посетить Китай
