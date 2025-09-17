Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, когда Трамп может посетить Китай
12:28 17.09.2025
СМИ узнали, когда Трамп может посетить Китай
СМИ узнали, когда Трамп может посетить Китай
в мире
сша
китай
южная корея
дональд трамп
ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Китай и США находятся на финальной стадии переговоров по госвизиту президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в КНР, который, вероятно, состоится в конце октября - начале ноября, сообщает в среду газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники. "Китай и США находятся на "завершающей стадии" переговоров о государственном визите президента США Дональда Трампа в Пекин", - пишет издание. Отмечается, что два источника сообщили газете, что поездка, вероятно, состоится либо до, либо после саммита АТЭС, который пройдёт в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.
в мире, сша, китай, южная корея, дональд трамп
В мире, США, Китай, Южная Корея, Дональд Трамп
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Китай и США находятся на финальной стадии переговоров по госвизиту президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в КНР, который, вероятно, состоится в конце октября - начале ноября, сообщает в среду газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.
"Китай и США находятся на "завершающей стадии" переговоров о государственном визите президента США Дональда Трампа в Пекин", - пишет издание.
Отмечается, что два источника сообщили газете, что поездка, вероятно, состоится либо до, либо после саммита АТЭС, который пройдёт в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.
В ЕС ответили на предложение Трампа обложить пошлинами Индию и Китай
10 сентября, 18:05
