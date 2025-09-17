В мэрии рассказали, сколько туристов из КНР посетили Москву за полгода
Козлов: более 230 тысяч туристов из Китая приехали в Москву в первом полугодии
Туристы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 230 тысяч туристов из Китая приехало в Москву в первом полугодии 2025 года, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, отвечая на вопрос РИА Новости.
"В первом полугодии этого года в город Москву из Китая приехало более 230 тысяч человек. Уверен, что объявленные руководителями наших стран решения по облегчению приезда, въезда и внедрения безвиза только усилят и увеличат количество взаимно посещающих наши государства людей. Мы с радостью и постоянно принимаем и экспертов из Китая, и представителей медиа, и, конечно же, туристов из каждой провинции Китая", - сказал Козлов на форуме о будущем городов БРИКС "Облачные города".
По его словам, недавно делегация Мостуризма вернулась с большой туристической выставки, которая прошла в Гуанчжоу, где стенд Российской Федерации и правительства Москвы вызвал очень большой интерес среди китайских партнеров.
"Они также готовятся к возможному увеличению туристического потока из Китая в Россию и, в частности, в Москву", - добавил глава Мостуризма.
Он также отметил, что в этом году в рамках форума "Облачные города" приехала представительная делегация из Китая для обмена опытом.
"Облачные города. Форум будущем городов БРИКС" проходит 17–18 сентября в третий раз в Москве. Он посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту. Столица России принимает представителей органов власти, бизнеса, научно-технического сообщества и лидеров мнений более чем из 35 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.
