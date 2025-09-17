https://ria.ru/20250917/kitaj-2042438608.html

В мэрии рассказали, сколько туристов из КНР посетили Москву за полгода

В мэрии рассказали, сколько туристов из КНР посетили Москву за полгода - РИА Новости, 17.09.2025

В мэрии рассказали, сколько туристов из КНР посетили Москву за полгода

Более 230 тысяч туристов из Китая приехало в Москву в первом полугодии 2025 года, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы,... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T12:23:00+03:00

2025-09-17T12:23:00+03:00

2025-09-17T12:29:00+03:00

туризм

китай

москва

россия

брикс

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978373532_0:200:3063:1923_1920x0_80_0_0_b9f86d401e37607569b3842d3d5be0cb.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 230 тысяч туристов из Китая приехало в Москву в первом полугодии 2025 года, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, отвечая на вопрос РИА Новости. "В первом полугодии этого года в город Москву из Китая приехало более 230 тысяч человек. Уверен, что объявленные руководителями наших стран решения по облегчению приезда, въезда и внедрения безвиза только усилят и увеличат количество взаимно посещающих наши государства людей. Мы с радостью и постоянно принимаем и экспертов из Китая, и представителей медиа, и, конечно же, туристов из каждой провинции Китая", - сказал Козлов на форуме о будущем городов БРИКС "Облачные города". По его словам, недавно делегация Мостуризма вернулась с большой туристической выставки, которая прошла в Гуанчжоу, где стенд Российской Федерации и правительства Москвы вызвал очень большой интерес среди китайских партнеров. "Они также готовятся к возможному увеличению туристического потока из Китая в Россию и, в частности, в Москву", - добавил глава Мостуризма. Он также отметил, что в этом году в рамках форума "Облачные города" приехала представительная делегация из Китая для обмена опытом. "Облачные города. Форум будущем городов БРИКС" проходит 17–18 сентября в третий раз в Москве. Он посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту. Столица России принимает представителей органов власти, бизнеса, научно-технического сообщества и лидеров мнений более чем из 35 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.

https://ria.ru/20250917/superjob-2042384678.html

https://ria.ru/20250914/viza-2041769572.html

китай

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, москва, россия, брикс, общество