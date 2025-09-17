https://ria.ru/20250917/kirk-2042473958.html

Университет Техаса исключил студента за пародию на убийство Кирка

Университет Техаса исключил студента за пародию на убийство Кирка

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Руководство Университета штата Техас исключило студента, публично спародировавшего смерть консервативного политика и активиста Чарли Кирка. В соцсетях распространилось видео, на котором темнокожий студент в толпе несколько раз шлепает себя по шее и резко откидывает голову, имитируя отдачу от попадания пули. Затем он взбирается на основание памятника, повторяет свои действия со словами "Меня зовут Чарли Кирк", после чего падает навзничь, имитируя ранение. "Университет установил личность студента на вызывающем беспокойство видео с мероприятия, прошедшего в понедельник. Я не потерплю насмешек над насилием, а также действий, которые его опошляют или поощряют на территории университета... Это лицо больше не является студентом Университета штата Техас", - говорится в заявлении ректора Келли Дэмфусса, опубликованного на сайте учебного заведения. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

