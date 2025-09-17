Рейтинг@Mail.ru
Власти Юты опубликовали переписку обвиняемого в убийстве Кирка с сожителем
13:34 17.09.2025
Власти Юты опубликовали переписку обвиняемого в убийстве Кирка с сожителем
Власти Юты опубликовали переписку обвиняемого в убийстве Кирка с сожителем
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти американского штата Юта опубликовали переписку между Тайлером Робинсоном, обвиняемом в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, и его сожителем, в ходе общения Робинсон признается в убийстве, называет свой мотив и говорит, что планирует сдаться властям. Согласно обвинительному акту, опубликованному властями, 10 сентября сожитель получил от Робинсона сообщение, в котором тот просил его "все бросить" и заглянуть под его клавиатуру. Там обнаружилась записка со словами: "У меня появилась возможность убрать Чарли Кирка и я планирую ею воспользоваться". За этим последовал обмен сообщениями. Сожитель спросил: "Это же не ты сделал, да?", на что Робинсон ответил: "Прости, это я". Затем обвиняемый написал, что правоохранители сначала поймали не того человека, затем допросили кого-то в похожей одежде. В переписке Робинсон постоянно возвращался к тому, что ему нужно вернуться за своей винтовкой. Мужчина опасался реакции своего отца на потерю оружия. "Почему я это сделал?... С меня было довольно его ненависти. Бывает ненависть, которую не разрешить словами", - написал Робинсон. Он признался, что планировал убийство чуть более недели. "Удали эту переписку... Я планирую сдаться добровольно, один из моих соседей - заместитель шерифа", - говорится в сообщениях обвиняемого. Телеканал Fox News 13 сентября сообщил, что сожитель подозреваемого предоставил ФБР переписку и другие данные, которые помогли правоохранителям укрепить их убеждение в том, что Робинсон действительно является убийцей Кирка. Позднее губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс подтвердил, что Робинсон состоял в романтических отношениях с мужчиной, который совершает трансгендерный переход в женщину, отметив, что партнер подозреваемого сотрудничает со следствием. Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что следователи в США нашли в винтовке, из которой могли убить Кирка, пули с выгравированными лозунгами антифашистского движения "Антифа". РИА Новости ранее выяснило, что Робинсон мог уметь обращаться с огнестрельным оружием с детства. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
© Фото опубликовано CNNПодозреваемый в убийстве Чарли Кирка Тайлер Робинсон
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка Тайлер Робинсон - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото опубликовано CNN
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка Тайлер Робинсон. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти американского штата Юта опубликовали переписку между Тайлером Робинсоном, обвиняемом в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, и его сожителем, в ходе общения Робинсон признается в убийстве, называет свой мотив и говорит, что планирует сдаться властям.
Согласно обвинительному акту, опубликованному властями, 10 сентября сожитель получил от Робинсона сообщение, в котором тот просил его "все бросить" и заглянуть под его клавиатуру. Там обнаружилась записка со словами: "У меня появилась возможность убрать Чарли Кирка и я планирую ею воспользоваться". За этим последовал обмен сообщениями. Сожитель спросил: "Это же не ты сделал, да?", на что Робинсон ответил: "Прости, это я".
Затем обвиняемый написал, что правоохранители сначала поймали не того человека, затем допросили кого-то в похожей одежде. В переписке Робинсон постоянно возвращался к тому, что ему нужно вернуться за своей винтовкой. Мужчина опасался реакции своего отца на потерю оружия.
"Почему я это сделал?... С меня было довольно его ненависти. Бывает ненависть, которую не разрешить словами", - написал Робинсон.
Он признался, что планировал убийство чуть более недели.
"Удали эту переписку... Я планирую сдаться добровольно, один из моих соседей - заместитель шерифа", - говорится в сообщениях обвиняемого.
Телеканал Fox News 13 сентября сообщил, что сожитель подозреваемого предоставил ФБР переписку и другие данные, которые помогли правоохранителям укрепить их убеждение в том, что Робинсон действительно является убийцей Кирка. Позднее губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс подтвердил, что Робинсон состоял в романтических отношениях с мужчиной, который совершает трансгендерный переход в женщину, отметив, что партнер подозреваемого сотрудничает со следствием.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что следователи в США нашли в винтовке, из которой могли убить Кирка, пули с выгравированными лозунгами антифашистского движения "Антифа".
РИА Новости ранее выяснило, что Робинсон мог уметь обращаться с огнестрельным оружием с детства.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
