Россиянин признался, сколько Киев заплатил ему за данные о ЧФ - РИА Новости, 17.09.2025
12:50 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/kiev-2042449367.html
Россиянин признался, сколько Киев заплатил ему за данные о ЧФ
Россиянин признался, сколько Киев заплатил ему за данные о ЧФ - РИА Новости, 17.09.2025
Россиянин признался, сколько Киев заплатил ему за данные о ЧФ
Россиянин, получивший 14 лет за передачу спецслужбам Украины данных о Черноморском флоте, рассказал, что Киев заплатил ему 100 долларов за информацию из... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T12:50:00+03:00
2025-09-17T12:50:00+03:00
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россиянин, получивший 14 лет за передачу спецслужбам Украины данных о Черноморском флоте, рассказал, что Киев заплатил ему 100 долларов за информацию из крымских бухт, видео с его признанием публикует ФСБ России. Севастопольский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима россиянина, который работал на Киев. По данным ФСБ, злоумышленник фотографировал места размещения кораблей Черноморского флота, а также дислокации и перемещения вертолетов войск Росгвардии, после чего пересылал фотографии представителю ВСУ и получал за это денежное вознаграждение. Осужденный рассказал, с чего началась его работа на спецслужбы Украины. "Для начала - проверка, чтобы они поверили мне, за что они будут платить мне деньги. Скинул им четыре локации разных бухт, куда я должен съездить, зафиксировать, сделать там фото или видео. Проставил везде локацию, что я там был... Мне сразу перекинули первый раз сто долларов, пришли на мой счет, на карту", - рассказал он на видео.
Россиянин признался, сколько Киев заплатил ему за данные о ЧФ

Киев заплатил россиянину 100 долларов за информацию из крымских бухт

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россиянин, получивший 14 лет за передачу спецслужбам Украины данных о Черноморском флоте, рассказал, что Киев заплатил ему 100 долларов за информацию из крымских бухт, видео с его признанием публикует ФСБ России.
Севастопольский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима россиянина, который работал на Киев. По данным ФСБ, злоумышленник фотографировал места размещения кораблей Черноморского флота, а также дислокации и перемещения вертолетов войск Росгвардии, после чего пересылал фотографии представителю ВСУ и получал за это денежное вознаграждение.
Осужденный рассказал, с чего началась его работа на спецслужбы Украины.
"Для начала - проверка, чтобы они поверили мне, за что они будут платить мне деньги. Скинул им четыре локации разных бухт, куда я должен съездить, зафиксировать, сделать там фото или видео. Проставил везде локацию, что я там был... Мне сразу перекинули первый раз сто долларов, пришли на мой счет, на карту", - рассказал он на видео.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
