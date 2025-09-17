https://ria.ru/20250917/khram-2042410868.html

Власти Украины национализировали три храма УПЦ

Власти Украины национализировали три храма УПЦ - РИА Новости, 17.09.2025

Власти Украины национализировали три храма УПЦ

Черкасская областная прокуратура отдала в собственность государства три храма, которые принадлежали религиозным общинам канонической Украинской православной... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T10:52:00+03:00

2025-09-17T10:52:00+03:00

2025-09-17T10:52:00+03:00

украина

черкасская область

владимир зеленский

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Черкасская областная прокуратура отдала в собственность государства три храма, которые принадлежали религиозным общинам канонической Украинской православной церкви (УПЦ), но в 2024 году были захвачены сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). "Черкасская областная прокуратура вернула в собственность государства три храма, которые принадлежали религиозным общинам Украинской православной церкви и в 2024 году были захвачены сторонниками ПЦУ. Смелянская окружная прокуратура установила, что на ряд культовых сооружений, являющихся памятниками архитектуры национального значения, право государственной собственности не зарегистрировано", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ. По данным организации, речь идет о Преображенской церкви в селе Корниловка, Успенской церкви в селе Жаботин и церкви-ротонде Александры в селе Лебедовка в Черкасской области. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.

https://ria.ru/20250909/kiev-2040770855.html

https://ria.ru/20250914/storonniki-2041810573.html

украина

черкасская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, черкасская область, владимир зеленский, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), служба безопасности украины