Власти Украины национализировали три храма УПЦ
В Черкасской области вернули государству три храма канонической УПЦ
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Черкасская областная прокуратура отдала в собственность государства три храма, которые принадлежали религиозным общинам канонической Украинской православной церкви (УПЦ), но в 2024 году были захвачены сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"Черкасская областная прокуратура вернула в собственность государства три храма, которые принадлежали религиозным общинам Украинской православной церкви и в 2024 году были захвачены сторонниками ПЦУ. Смелянская окружная прокуратура установила, что на ряд культовых сооружений, являющихся памятниками архитектуры национального значения, право государственной собственности не зарегистрировано", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
По данным организации, речь идет о Преображенской церкви в селе Корниловка, Успенской церкви в селе Жаботин и церкви-ротонде Александры в селе Лебедовка в Черкасской области.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Житомирской области
14 сентября, 11:31