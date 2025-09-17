https://ria.ru/20250917/kerch-2042476845.html

Суд вынес приговор жителю Керчи, готовившему теракт на насосной станции

Суд вынес приговор жителю Керчи, готовившему теракт на насосной станции - РИА Новости, 17.09.2025

Суд вынес приговор жителю Керчи, готовившему теракт на насосной станции

Южный окружной военный суд приговорил жителя Керчи Евгения Курдоглу к 14 годам лишения свободы за подготовку к теракту на насосной станции, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил жителя Керчи Евгения Курдоглу к 14 годам лишения свободы за подготовку к теракту на насосной станции, сообщил РИА Новости представитель суда. По его данным, в июне 2024 года Курдоглу начал переписку с человеком, представившимся сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины. Во время общения Курдоглу согласился с предложением совершить на насосной станции, расположенной в Останинском сельском поселении Ленинского района Республики Крым, взрыв. Позже он получил координаты тайника, где обнаружил фугасное самодельное взрывное устройство замедленного действия. В июле он получил координаты места взрыва – насосной станции, предназначенной для наполнения Станционного водохранилища из Северо-Крымского канала через Зеленоярское водохранилище и водоснабжения более 170 тысяч человек. 11 июля Курдоглу задержали. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и штрафом в размере 400 тысяч рублей", - сказал он.

Новости

