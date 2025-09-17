https://ria.ru/20250917/kadyrov-2042593546.html
Кадыров поручил сыну контролировать уплату налога на имущество компаниями
адам кадыров
рамзан кадыров
россия
чеченская республика (чечня)
ГРОЗНЫЙ, 17 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что возложил контроль по уплате налога на имущество организациями муниципального уровня на своего сына, секретаря совета безопасности республики Адама Кадырова. "Поручил ответственным лицам обеспечить надлежащее исполнение обязанностей по уплате налога на имущество организациями муниципального уровня. Контроль за исполнением данного поручения возложил на помощника главы ЧР, секретаря совета безопасности ЧР Адама Кадырова", - написал глава Чечни в Telegram-канале. Данное решение глава региона озвучил в ходе расширенного совещания по вопросам социально-экономического развития Чечни. "Уверен, что совместная работа всех структур позволит добиться еще более высоких показателей во благо нашей республики и ее жителей", - заключил глава Чеченской Республики.
адам кадыров, рамзан кадыров, россия, чеченская республика (чечня)
Адам Кадыров, Рамзан Кадыров, Россия, Чеченская республика (Чечня)
