https://ria.ru/20250917/kadyrov-2042593546.html

Кадыров поручил сыну контролировать уплату налога на имущество компаниями

Кадыров поручил сыну контролировать уплату налога на имущество компаниями - РИА Новости, 17.09.2025

Кадыров поручил сыну контролировать уплату налога на имущество компаниями

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что возложил контроль по уплате налога на имущество организациями муниципального уровня на своего сына, секретаря совета... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T23:27:00+03:00

2025-09-17T23:27:00+03:00

2025-09-17T23:27:00+03:00

адам кадыров

рамзан кадыров

россия

чеченская республика (чечня)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907578845_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_837cead7117bbbb9fac39f904063c9bd.jpg

ГРОЗНЫЙ, 17 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что возложил контроль по уплате налога на имущество организациями муниципального уровня на своего сына, секретаря совета безопасности республики Адама Кадырова. "Поручил ответственным лицам обеспечить надлежащее исполнение обязанностей по уплате налога на имущество организациями муниципального уровня. Контроль за исполнением данного поручения возложил на помощника главы ЧР, секретаря совета безопасности ЧР Адама Кадырова", - написал глава Чечни в Telegram-канале. Данное решение глава региона озвучил в ходе расширенного совещания по вопросам социально-экономического развития Чечни. "Уверен, что совместная работа всех структур позволит добиться еще более высоких показателей во благо нашей республики и ее жителей", - заключил глава Чеченской Республики.

https://ria.ru/20250917/kadyrov-2042377078.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

адам кадыров, рамзан кадыров, россия, чеченская республика (чечня)