Кадыров рассказал о жестком стиле управления в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 17 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что придерживался жесткого стиля управления тогда, когда нужно было быть таким во время сложного периода в регионе, а сейчас, после победы над терроризмом в республике, когда система работает как часы, он не видит необходимости принимать меры, которые для кого-то со стороны покажутся жесткими. Отвечая на вопрос агентства, с чем связан выбор жесткого стиля управления, Кадыров объяснил, что "когда нужно было быть жестким, я был таким". "Но сейчас, когда система налажена, когда мы полностью победили терроризм, наладили мирную жизнь и занимаемся улучшением, развитием и планами на будущее, некоторые западные марионетки, которые раньше упрекали меня в чрезмерной жёсткости, сейчас тиражируют слухи, что я болен, не провожу совещания. На самом деле у нас сегодня система работает как часы, и я не вижу необходимости что-то менять или принимать меры, которые для кого-то со стороны покажутся опять-таки жесткими", - заметил глава Чечни. "Да, я был жестким и принципиальным в отношении терроризма, и тех, кто не выполнял свои обязанности, не оправдывал надежду простых граждан. И я не стыжусь этого. Тогда это было нужно. Сейчас – нет. Каждый чиновник на своём месте. Наш первый президент говорил, что сильный и смелый человек не бывает слабохарактерным", - заключил Кадыров.
