https://ria.ru/20250917/jurist-2042367448.html

Юрист рассказала, как продлить новогодние праздники

Юрист рассказала, как продлить новогодние праздники - РИА Новости, 17.09.2025

Юрист рассказала, как продлить новогодние праздники

Новогодние праздники можно увеличить с 12 до 16 дней, если взять отпуск всего на два дня - 29 и 30 декабря, рассказала РИА Новости юрист по договорной работе и... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T02:30:00+03:00

2025-09-17T02:30:00+03:00

2025-09-17T02:30:00+03:00

общество

headhunter

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151206/00/1512060079_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_a7ec7fff4fd9e3533c0a7afa96817cce.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Новогодние праздники можно увеличить с 12 до 16 дней, если взять отпуск всего на два дня - 29 и 30 декабря, рассказала РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина. Согласно производственному календарю, грядущие новогодние праздники продлятся 12 дней с 31 декабря этого года до 12 января 2026 года. "Если оформить отпуск на 29 и 30 декабря, отдых фактически начнётся уже в субботу, 27 декабря, и продлится все новогодние каникулы. В результате всего два дня отпуска превращаются в продолжительный непрерывный отдых, что делает такое решение и удобным, и выгодным", - сказала Ерзина. Такой способ позволит продлить отдых до 16 дней. Она объяснила, что отпуск в декабре будет выгодным, поскольку в этом месяце 22 рабочих дня. Двухдневный отдых не приведёт к снижению дохода для сотрудников, которые работают по системе оклада.

https://ria.ru/20250907/rabota-2040227132.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, headhunter