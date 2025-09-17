Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, как продлить новогодние праздники - РИА Новости, 17.09.2025
02:30 17.09.2025
Юрист рассказала, как продлить новогодние праздники
Юрист рассказала, как продлить новогодние праздники
общество
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Новогодние праздники можно увеличить с 12 до 16 дней, если взять отпуск всего на два дня - 29 и 30 декабря, рассказала РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина. Согласно производственному календарю, грядущие новогодние праздники продлятся 12 дней с 31 декабря этого года до 12 января 2026 года. "Если оформить отпуск на 29 и 30 декабря, отдых фактически начнётся уже в субботу, 27 декабря, и продлится все новогодние каникулы. В результате всего два дня отпуска превращаются в продолжительный непрерывный отдых, что делает такое решение и удобным, и выгодным", - сказала Ерзина. Такой способ позволит продлить отдых до 16 дней. Она объяснила, что отпуск в декабре будет выгодным, поскольку в этом месяце 22 рабочих дня. Двухдневный отдых не приведёт к снижению дохода для сотрудников, которые работают по системе оклада.
общество, headhunter
Общество, HeadHunter
Во время празднования Нового года в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Новогодние праздники можно увеличить с 12 до 16 дней, если взять отпуск всего на два дня - 29 и 30 декабря, рассказала РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина.
Согласно производственному календарю, грядущие новогодние праздники продлятся 12 дней с 31 декабря этого года до 12 января 2026 года.
"Если оформить отпуск на 29 и 30 декабря, отдых фактически начнётся уже в субботу, 27 декабря, и продлится все новогодние каникулы. В результате всего два дня отпуска превращаются в продолжительный непрерывный отдых, что делает такое решение и удобным, и выгодным", - сказала Ерзина.
Такой способ позволит продлить отдых до 16 дней. Она объяснила, что отпуск в декабре будет выгодным, поскольку в этом месяце 22 рабочих дня. Двухдневный отдых не приведёт к снижению дохода для сотрудников, которые работают по системе оклада.
Общество HeadHunter
 
 
