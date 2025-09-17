https://ria.ru/20250917/izrail-2042578926.html
На востоке Ливана два человека погибли при атаке ВВС Израиля
На востоке Ливана два человека погибли при атаке ВВС Израиля - РИА Новости, 17.09.2025
На востоке Ливана два человека погибли при атаке ВВС Израиля
Жертвами атаки беспилотника израильских ВВС в Баальбеке на востоке Ливана стали два человека, говорится в отчете ливанского министерства здравоохранения. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T20:52:00+03:00
2025-09-17T20:52:00+03:00
2025-09-17T20:52:00+03:00
в мире
ливан
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973273087_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_6ba53eda881bc73e40448a0aae08933a.jpg
БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Жертвами атаки беспилотника израильских ВВС в Баальбеке на востоке Ливана стали два человека, говорится в отчете ливанского министерства здравоохранения. Ливанских военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что БПЛА выпустил ракету по мотоциклу в квартале Аль-Асири в Баальбеке. "В результате атаки враждебного Израиля в Баальбеке, по предварительным данным, погибли два человека",- говорится в отчете минздрава Ливана. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. По данным министерства здравоохранения Ливана, с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в ноябре 2024 года в результате израильских атак на территории Ливана погибли более 250 человек, более 500 получили ранения.
https://ria.ru/20250909/livan-2040761198.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973273087_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54e1320b2fea1dc103fbed57e682418e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль
На востоке Ливана два человека погибли при атаке ВВС Израиля
В Баальбеке на востоке Ливане два человека погибли при атаке ВВС Израиля