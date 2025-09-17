Рейтинг@Mail.ru
20:52 17.09.2025
На востоке Ливана два человека погибли при атаке ВВС Израиля
БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Жертвами атаки беспилотника израильских ВВС в Баальбеке на востоке Ливана стали два человека, говорится в отчете ливанского министерства здравоохранения. Ливанских военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что БПЛА выпустил ракету по мотоциклу в квартале Аль-Асири в Баальбеке. "В результате атаки враждебного Израиля в Баальбеке, по предварительным данным, погибли два человека",- говорится в отчете минздрава Ливана. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. По данным министерства здравоохранения Ливана, с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в ноябре 2024 года в результате израильских атак на территории Ливана погибли более 250 человек, более 500 получили ранения.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Премьер Ливана призвал положить конец израильской агрессии в регионе
9 сентября, 18:29
 
