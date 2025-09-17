https://ria.ru/20250917/izrail-2042578926.html

На востоке Ливана два человека погибли при атаке ВВС Израиля

На востоке Ливана два человека погибли при атаке ВВС Израиля

На востоке Ливана два человека погибли при атаке ВВС Израиля

Жертвами атаки беспилотника израильских ВВС в Баальбеке на востоке Ливана стали два человека, говорится в отчете ливанского министерства здравоохранения. РИА Новости, 17.09.2025

БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Жертвами атаки беспилотника израильских ВВС в Баальбеке на востоке Ливана стали два человека, говорится в отчете ливанского министерства здравоохранения. Ливанских военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что БПЛА выпустил ракету по мотоциклу в квартале Аль-Асири в Баальбеке. "В результате атаки враждебного Израиля в Баальбеке, по предварительным данным, погибли два человека",- говорится в отчете минздрава Ливана. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. По данным министерства здравоохранения Ливана, с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в ноябре 2024 года в результате израильских атак на территории Ливана погибли более 250 человек, более 500 получили ранения.

