Рейтинг@Mail.ru
Израиль стал мировой проблемой, заявили в администрации Эрдогана - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/izrail-2042423775.html
Израиль стал мировой проблемой, заявили в администрации Эрдогана
Израиль стал мировой проблемой, заявили в администрации Эрдогана - РИА Новости, 17.09.2025
Израиль стал мировой проблемой, заявили в администрации Эрдогана
Международное сообщество обязано принять меры против Израиля, это уже мировая проблема, заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T11:41:00+03:00
2025-09-17T11:41:00+03:00
в мире
израиль
турция
катар
исраэль кац
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112627_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_9ed6351d27e68d3684227f78c1acd849.jpg
АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Международное сообщество обязано принять меры против Израиля, это уже мировая проблема, заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Бурханнетин Дуран. "Израиль атаковал переговорную делегацию в Катаре. Всё это нам показывает, что геноцидальная и оккупационная политика Израиля становится угрозой для региональной и глобальной безопасности. Международное сообщество уже просто обязано принять меры. Скажем откровенно, у мира уже есть проблема под названием Израиль", - сказал Дуран, выступая на панели "Газа: испытание для человечества", посвященной ситуации в Газе в среду в Анкаре. Израильские военные во вторник объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город - "в огне". Город Газа - самый крупный населенный пункт сектора, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По информации палестинского минздрава, за последние сутки погибли не менее 60 человек, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.
https://ria.ru/20250916/konflikt-1915630213.html
израиль
турция
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Удар Израиля по самому высокому зданию в Газе
Удар Израиля по самому высокому зданию в Газе
2025-09-17T11:41
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112627_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_b883fed3aa25c26f255eb0c871684efb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, турция, катар, исраэль кац, хамас
В мире, Израиль, Турция, Катар, Исраэль Кац, ХАМАС
Израиль стал мировой проблемой, заявили в администрации Эрдогана

Дуран призвал международное сообщество принять меры против Израиля

© AP Photo / Leo CorreaДым в секторе Газа после израильского удара
Дым в секторе Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
Дым в секторе Газа после израильского удара
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Международное сообщество обязано принять меры против Израиля, это уже мировая проблема, заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Бурханнетин Дуран.
"Израиль атаковал переговорную делегацию в Катаре. Всё это нам показывает, что геноцидальная и оккупационная политика Израиля становится угрозой для региональной и глобальной безопасности. Международное сообщество уже просто обязано принять меры. Скажем откровенно, у мира уже есть проблема под названием Израиль", - сказал Дуран, выступая на панели "Газа: испытание для человечества", посвященной ситуации в Газе в среду в Анкаре.
Израильские военные во вторник объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город - "в огне".
Город Газа - самый крупный населенный пункт сектора, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По информации палестинского минздрава, за последние сутки погибли не менее 60 человек, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильТурцияКатарИсраэль КацХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала