Израиль стал мировой проблемой, заявили в администрации Эрдогана

Израиль стал мировой проблемой, заявили в администрации Эрдогана

АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Международное сообщество обязано принять меры против Израиля, это уже мировая проблема, заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Бурханнетин Дуран. "Израиль атаковал переговорную делегацию в Катаре. Всё это нам показывает, что геноцидальная и оккупационная политика Израиля становится угрозой для региональной и глобальной безопасности. Международное сообщество уже просто обязано принять меры. Скажем откровенно, у мира уже есть проблема под названием Израиль", - сказал Дуран, выступая на панели "Газа: испытание для человечества", посвященной ситуации в Газе в среду в Анкаре. Израильские военные во вторник объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город - "в огне". Город Газа - самый крупный населенный пункт сектора, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По информации палестинского минздрава, за последние сутки погибли не менее 60 человек, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.

