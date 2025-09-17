Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор Москонцерта назвал Интервидение ответом русской культуры - РИА Новости, 17.09.2025
15:40 17.09.2025
Гендиректор Москонцерта назвал Интервидение ответом русской культуры
Гендиректор Москонцерта назвал Интервидение ответом русской культуры
россия
илья бачурин
москва
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
москонцерт
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин, говоря об международном музыкальном конкурсе "Интервидение", отметил, что подобные проекты - это адекватный ответ русской культуры на недружественные действия. "Интервидение" – это не украшательство некое, на мой взгляд. Я считаю, что находясь в состоянии серьёзнейшего противостояния, по сути, в области культуры с нами воюют. Мы ни с кем не воюем. Делая такие проекты, как "Интервидение", мы как раз даём адекватный ответ на недружественные действия. Нам пытаются запретить выступать где-то, наш репертуар пытаются обрезать... Наш ответ... это открытость и дружелюбие", - сказал Бачурин во время пресс-конференции "95 лет "Москонцерту": итоги деятельности и планы юбилейного сезона". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение". Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее, за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней "Believe", которую исполнил Дима Билан. Бачурин, занимая пост директора музыкального вещания Первого канала, руководил делегациями России на четырех конкурсах "Евровидение", а также занимался отбором участников на каждом из них.
россия, илья бачурин, москва, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , москонцерт, московская область (подмосковье)
Россия, Илья Бачурин, Москва, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Москонцерт, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин, говоря об международном музыкальном конкурсе "Интервидение", отметил, что подобные проекты - это адекватный ответ русской культуры на недружественные действия.
"Интервидение" – это не украшательство некое, на мой взгляд. Я считаю, что находясь в состоянии серьёзнейшего противостояния, по сути, в области культуры с нами воюют. Мы ни с кем не воюем. Делая такие проекты, как "Интервидение", мы как раз даём адекватный ответ на недружественные действия. Нам пытаются запретить выступать где-то, наш репертуар пытаются обрезать... Наш ответ... это открытость и дружелюбие", - сказал Бачурин во время пресс-конференции "95 лет "Москонцерту": итоги деятельности и планы юбилейного сезона".
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее, за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней "Believe", которую исполнил Дима Билан.
Бачурин, занимая пост директора музыкального вещания Первого канала, руководил делегациями России на четырех конкурсах "Евровидение", а также занимался отбором участников на каждом из них.
Россия Илья Бачурин Москва Владимир Путин SHAMAN (Ярослав Дронов) Москонцерт Московская область (Подмосковье)
 
 
