Гендиректор Москонцерта назвал Интервидение ответом русской культуры

Гендиректор Москонцерта назвал Интервидение ответом русской культуры

2025-09-17T15:40:00+03:00

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин, говоря об международном музыкальном конкурсе "Интервидение", отметил, что подобные проекты - это адекватный ответ русской культуры на недружественные действия. "Интервидение" – это не украшательство некое, на мой взгляд. Я считаю, что находясь в состоянии серьёзнейшего противостояния, по сути, в области культуры с нами воюют. Мы ни с кем не воюем. Делая такие проекты, как "Интервидение", мы как раз даём адекватный ответ на недружественные действия. Нам пытаются запретить выступать где-то, наш репертуар пытаются обрезать... Наш ответ... это открытость и дружелюбие", - сказал Бачурин во время пресс-конференции "95 лет "Москонцерту": итоги деятельности и планы юбилейного сезона". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение". Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее, за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней "Believe", которую исполнил Дима Билан. Бачурин, занимая пост директора музыкального вещания Первого канала, руководил делегациями России на четырех конкурсах "Евровидение", а также занимался отбором участников на каждом из них.

