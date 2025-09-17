https://ria.ru/20250917/intensivnost-2042407289.html

Внутри России должна вырасти интенсивность авиасообщения, заявил Мишустин

Внутри России должна вырасти интенсивность авиасообщения, заявил Мишустин - РИА Новости, 17.09.2025

Внутри России должна вырасти интенсивность авиасообщения, заявил Мишустин

Интенсивность авиасообщения внутри РФ за ближайшие шесть лет должна вырасти в 1,5 раза, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Интенсивность авиасообщения внутри РФ за ближайшие шесть лет должна вырасти в 1,5 раза, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства в среду провел встречу с главой Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым. "Как подчеркивал президент (РФ Владимир Путин – ред.), отрасль авиационных перевозок функционирует стабильно и успешно. За ближайшие шесть лет интенсивность авиасообщения внутри страны по планам должна вырасти в 1,5 раза. Это серьезная задача, которую предстоит выполнить", - сказал Мишустин в ходе встречи.

