ЕС обеспокоен участием Индии в учениях "Запад-2025", пишет FT - РИА Новости, 17.09.2025
09:45 17.09.2025 (обновлено: 14:50 17.09.2025)
ЕС обеспокоен участием Индии в учениях "Запад-2025", пишет FT
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Евросоюз обеспокоен и считает "постыдной" проблемой для себя участие военных Индии в российско-белорусских совместных стратегических учениях "Запад-2025" на фоне торговых переговоров Индии и ЕС, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников и дипломатов. Коалиционная группировка войск была создана в ходе российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025" для отработки разгрома агрессора в приграничных районах Союзного государства, в нее вошли военные из Белоруссии, Бангладеш, Индии и Ирана. "Ужасно неподходящее время. И постыдно", - сказал один из чиновников. Издание считает крайне неловким для Евросоюза участие Индии в учениях на фоне торговых переговоров с ЕС и ожидания объявления в Брюсселе в среду совместной стратегической повестки. "Мы были более чем удивлены. Индийское участие в "Западе" вызывает обеспокоенность. Это проблема для нас", - заявил европейский дипломат, посчитав, что влияние такого решения Индии на торговые переговоры "под вопросом". Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер заявила газете, что Еврокомиссия передала индийской стороне сообщение о своей озабоченности в связи с учениями. Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходила с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Евросоюз обеспокоен и считает "постыдной" проблемой для себя участие военных Индии в российско-белорусских совместных стратегических учениях "Запад-2025" на фоне торговых переговоров Индии и ЕС, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников и дипломатов.
Коалиционная группировка войск была создана в ходе российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025" для отработки разгрома агрессора в приграничных районах Союзного государства, в нее вошли военные из Белоруссии, Бангладеш, Индии и Ирана.
"Ужасно неподходящее время. И постыдно", - сказал один из чиновников.
Издание считает крайне неловким для Евросоюза участие Индии в учениях на фоне торговых переговоров с ЕС и ожидания объявления в Брюсселе в среду совместной стратегической повестки.
"Мы были более чем удивлены. Индийское участие в "Западе" вызывает обеспокоенность. Это проблема для нас", - заявил европейский дипломат, посчитав, что влияние такого решения Индии на торговые переговоры "под вопросом".
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер заявила газете, что Еврокомиссия передала индийской стороне сообщение о своей озабоченности в связи с учениями.
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходила с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.
