https://ria.ru/20250917/indiya-2042394158.html

ЕС обеспокоен участием Индии в учениях "Запад-2025", пишет FT

ЕС обеспокоен участием Индии в учениях "Запад-2025", пишет FT - РИА Новости, 17.09.2025

ЕС обеспокоен участием Индии в учениях "Запад-2025", пишет FT

Евросоюз обеспокоен и считает "постыдной" проблемой для себя участие военных Индии в российско-белорусских совместных стратегических учениях "Запад-2025" на... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T09:45:00+03:00

2025-09-17T09:45:00+03:00

2025-09-17T14:50:00+03:00

в мире

индия

белоруссия

бангладеш

евросоюз

еврокомиссия

учения "запад-2025"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042328302_0:263:3074:1992_1920x0_80_0_0_ffe594f4adedf0e128b0bb1858d626be.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Евросоюз обеспокоен и считает "постыдной" проблемой для себя участие военных Индии в российско-белорусских совместных стратегических учениях "Запад-2025" на фоне торговых переговоров Индии и ЕС, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников и дипломатов. Коалиционная группировка войск была создана в ходе российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025" для отработки разгрома агрессора в приграничных районах Союзного государства, в нее вошли военные из Белоруссии, Бангладеш, Индии и Ирана. "Ужасно неподходящее время. И постыдно", - сказал один из чиновников. Издание считает крайне неловким для Евросоюза участие Индии в учениях на фоне торговых переговоров с ЕС и ожидания объявления в Брюсселе в среду совместной стратегической повестки. "Мы были более чем удивлены. Индийское участие в "Западе" вызывает обеспокоенность. Это проблема для нас", - заявил европейский дипломат, посчитав, что влияние такого решения Индии на торговые переговоры "под вопросом". Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер заявила газете, что Еврокомиссия передала индийской стороне сообщение о своей озабоченности в связи с учениями. Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходила с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.

https://ria.ru/20250916/putin-2042330653.html

https://ria.ru/20250915/ucheniya-2041961491.html

индия

белоруссия

бангладеш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, белоруссия, бангладеш, евросоюз, еврокомиссия, учения "запад-2025"