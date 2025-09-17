https://ria.ru/20250917/indija-2042514570.html
Путин оценил темпы экономического роста Индии
Путин оценил темпы экономического роста Индии - РИА Новости, 17.09.2025
Путин оценил темпы экономического роста Индии
Индия показывает самые высокие темпы экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Индия показывает самые высокие темпы экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин. "Индия демонстрирует самые высокие темпы экономического роста среди крупных экономик мира", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России. Ранее Путин сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
