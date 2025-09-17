https://ria.ru/20250917/ii-2042468236.html

Генеративный ИИ станет драйвером роста нефтегазовой отрасли в РФ

2025-09-17T13:56:00+03:00

промышленно-энергетический форум tnf 2025

россия

промышленность

искусственный интеллект (ии)

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Генеративный искусственный интеллект как драйвер роста нефтегазовой отрасли в России имеет существенный потенциал для развития, говорится в исследовании организаторов промышленно-энергетического форума TNF и центра социального проектирования "Платформа" при экспертной поддержке Сбербанка, которое есть у РИА Новости. "GenAI (генеративный искусственный интеллект - ред.) как новый драйвер роста: эксперты изучили потенциал технологий генеративного искусственного интеллекта в нефтегазе… Нефтегазовая отрасль в России демонстрирует локальный характер внедрения технологий GenAI, но классический искусственный интеллект широко применяется в производственном процессе, однако есть существенный потенциал развития", - говорится в исследовании. По мнению экспертов, ключевым приоритетом внедрения технологии генеративного искусственного интеллекта в отрасли нефтегаза является разведка и добыча, так считают 66% экспертов. Указывается, что в топ-3 также попали сервисное использование для отдельных задач бэк-офиса (45%) и использование в нефтепереработке (37%). Оценки экспертов объясняются несколькими факторами: получением экономического эффекта и наличием достаточного количества качественных данных. Отмечается, что на скорость интеграции технологий генеративного искусственного интеллекта в нефтегазе влияют цифровая культура компаний, квалификация специалистов, качество информационной базы и регулирование. "Нашим партнерам, включая авторов исследования, мы передаем уникальный опыт, полученный в ходе собственной трансформации и работы в таких сложных отраслях, как нефтегаз. Мы открыты к партнерству с бизнесом и государством для достижения конкретных результатов и совместного развития суверенных AI-решений", - рассказал вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка Сергей Крылов.

