Генеративный ИИ станет драйвером роста нефтегазовой отрасли в РФ
13:56 17.09.2025
Генеративный ИИ станет драйвером роста нефтегазовой отрасли в РФ
Генеративный ИИ станет драйвером роста нефтегазовой отрасли в РФ

На форуме TNF обсудили роль ИИ как драйвера роста нефтегазовой отрасли в РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастник промышленно-энергетического форума TNF в Тюменском технопарке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Участник промышленно-энергетического форума TNF в Тюменском технопарке. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Генеративный искусственный интеллект как драйвер роста нефтегазовой отрасли в России имеет существенный потенциал для развития, говорится в исследовании организаторов промышленно-энергетического форума TNF и центра социального проектирования "Платформа" при экспертной поддержке Сбербанка, которое есть у РИА Новости.
"GenAI (генеративный искусственный интеллект - ред.) как новый драйвер роста: эксперты изучили потенциал технологий генеративного искусственного интеллекта в нефтегазе… Нефтегазовая отрасль в России демонстрирует локальный характер внедрения технологий GenAI, но классический искусственный интеллект широко применяется в производственном процессе, однако есть существенный потенциал развития", - говорится в исследовании.
По мнению экспертов, ключевым приоритетом внедрения технологии генеративного искусственного интеллекта в отрасли нефтегаза является разведка и добыча, так считают 66% экспертов.
Указывается, что в топ-3 также попали сервисное использование для отдельных задач бэк-офиса (45%) и использование в нефтепереработке (37%). Оценки экспертов объясняются несколькими факторами: получением экономического эффекта и наличием достаточного количества качественных данных.
Отмечается, что на скорость интеграции технологий генеративного искусственного интеллекта в нефтегазе влияют цифровая культура компаний, квалификация специалистов, качество информационной базы и регулирование.
"Нашим партнерам, включая авторов исследования, мы передаем уникальный опыт, полученный в ходе собственной трансформации и работы в таких сложных отраслях, как нефтегаз. Мы открыты к партнерству с бизнесом и государством для достижения конкретных результатов и совместного развития суверенных AI-решений", - рассказал вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка Сергей Крылов.
Участники промышленно-энергетического форума TNF в Тюменском технопарке - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Эксперты TNF изучили возможности применения генеративного ИИ в нефтегазе
13:16
 
