Генеративный ИИ станет драйвером роста нефтегазовой отрасли в РФ
Генеративный ИИ станет драйвером роста нефтегазовой отрасли в РФ - РИА Новости, 17.09.2025
Генеративный ИИ станет драйвером роста нефтегазовой отрасли в РФ
Генеративный искусственный интеллект как драйвер роста нефтегазовой отрасли в России имеет существенный потенциал для развития, говорится в исследовании... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17
2025-09-17T13:56:00+03:00
2025-09-17T13:56:00+03:00
промышленно-энергетический форум tnf 2025
россия
промышленность
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042065355_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_548a59110ca8197dd320e54b5c0c8619.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Генеративный искусственный интеллект как драйвер роста нефтегазовой отрасли в России имеет существенный потенциал для развития, говорится в исследовании организаторов промышленно-энергетического форума TNF и центра социального проектирования "Платформа" при экспертной поддержке Сбербанка, которое есть у РИА Новости. "GenAI (генеративный искусственный интеллект - ред.) как новый драйвер роста: эксперты изучили потенциал технологий генеративного искусственного интеллекта в нефтегазе… Нефтегазовая отрасль в России демонстрирует локальный характер внедрения технологий GenAI, но классический искусственный интеллект широко применяется в производственном процессе, однако есть существенный потенциал развития", - говорится в исследовании. По мнению экспертов, ключевым приоритетом внедрения технологии генеративного искусственного интеллекта в отрасли нефтегаза является разведка и добыча, так считают 66% экспертов. Указывается, что в топ-3 также попали сервисное использование для отдельных задач бэк-офиса (45%) и использование в нефтепереработке (37%). Оценки экспертов объясняются несколькими факторами: получением экономического эффекта и наличием достаточного количества качественных данных. Отмечается, что на скорость интеграции технологий генеративного искусственного интеллекта в нефтегазе влияют цифровая культура компаний, квалификация специалистов, качество информационной базы и регулирование. "Нашим партнерам, включая авторов исследования, мы передаем уникальный опыт, полученный в ходе собственной трансформации и работы в таких сложных отраслях, как нефтегаз. Мы открыты к партнерству с бизнесом и государством для достижения конкретных результатов и совместного развития суверенных AI-решений", - рассказал вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка Сергей Крылов.
россия
