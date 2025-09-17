Рейтинг@Mail.ru
Vassy представит США на Интервидении - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:34 17.09.2025 (обновлено: 15:41 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/hovard-2042506549.html
Vassy представит США на Интервидении
Vassy представит США на Интервидении - РИА Новости, 17.09.2025
Vassy представит США на Интервидении
Музыкант Брэндон Ховард не сможет представить США на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", вместо него выступит певица Vassy, сообщается в... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T15:34:00+03:00
2025-09-17T15:41:00+03:00
культура
россия
сша
москва
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
игорь матвиенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042505722_0:64:1080:672_1920x0_80_0_0_e53b32d4129cfa818f840b67e2865e53.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Музыкант Брэндон Ховард не сможет представить США на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", вместо него выступит певица Vassy, сообщается в Telegram-канале конкурса. "Вынуждены сообщить, что американский певец Брэндон Ховард не сможет в этом году принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", - говорится в сообщении. Как уточняется, США на "Интервидении" представит певица, автор песен и продюсер Vassy. "Первая женщина, удостоенная премии EDMA ICON AWARD (2023). Её коллаборации с Tiësto и David Guetta занимали топовые позиции в американских радиочартах и становились мультиплатиновыми в 30 странах мира. Хиты Vassy набирают многомиллионные прослушивания в стримингах", - добавляется в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250917/terner-2042467626.html
https://ria.ru/20250916/intervidenie-2042340037.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042505722_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_452f802deaeaba5fd02a1031eb699e6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко, в мире, интервидение – 2025
Культура, Россия, США, Москва, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Игорь Матвиенко, В мире, Интервидение – 2025
Vassy представит США на Интервидении

Брэндона Ховарда на Интервидении заменит Vassy

© Фото : Официальный Telegram-канал Международного музыкального конкурса "Интервидение’25"Певица Vassy
Певица Vassy - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : Официальный Telegram-канал Международного музыкального конкурса "Интервидение’25"
Певица Vassy. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Музыкант Брэндон Ховард не сможет представить США на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", вместо него выступит певица Vassy, сообщается в Telegram-канале конкурса.
"Вынуждены сообщить, что американский певец Брэндон Ховард не сможет в этом году принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", - говорится в сообщении.
Рок-музыкант Джо Линн Тернер - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Членом жюри Интервидения от США стал экс-фронтмен Deep Purple
13:51
Как уточняется, США на "Интервидении" представит певица, автор песен и продюсер Vassy.
"Первая женщина, удостоенная премии EDMA ICON AWARD (2023). Её коллаборации с Tiësto и David Guetta занимали топовые позиции в американских радиочартах и становились мультиплатиновыми в 30 странах мира. Хиты Vassy набирают многомиллионные прослушивания в стримингах", - добавляется в сообщении.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Ведущие конкурса Интервидение актриса Стэфи Патель и телеведущий Мэнг Лэй - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Стали известны ведущие "Интервидения"
Вчера, 20:42
 
КультураРоссияСШАМоскваВладимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов)Игорь МатвиенкоВ миреИнтервидение – 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала