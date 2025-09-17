https://ria.ru/20250917/hovard-2042506549.html
Vassy представит США на Интервидении
Vassy представит США на Интервидении - РИА Новости, 17.09.2025
Vassy представит США на Интервидении
Музыкант Брэндон Ховард не сможет представить США на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", вместо него выступит певица Vassy
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Музыкант Брэндон Ховард не сможет представить США на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", вместо него выступит певица Vassy, сообщается в Telegram-канале конкурса. "Вынуждены сообщить, что американский певец Брэндон Ховард не сможет в этом году принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", - говорится в сообщении. Как уточняется, США на "Интервидении" представит певица, автор песен и продюсер Vassy. "Первая женщина, удостоенная премии EDMA ICON AWARD (2023). Её коллаборации с Tiësto и David Guetta занимали топовые позиции в американских радиочартах и становились мультиплатиновыми в 30 странах мира. Хиты Vassy набирают многомиллионные прослушивания в стримингах", - добавляется в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
