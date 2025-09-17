https://ria.ru/20250917/hovard-2042506549.html

Vassy представит США на Интервидении

Vassy представит США на Интервидении - РИА Новости, 17.09.2025

Vassy представит США на Интервидении

Музыкант Брэндон Ховард не сможет представить США на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", вместо него выступит певица Vassy, сообщается в... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T15:34:00+03:00

2025-09-17T15:34:00+03:00

2025-09-17T15:41:00+03:00

культура

россия

сша

москва

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

игорь матвиенко

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042505722_0:64:1080:672_1920x0_80_0_0_e53b32d4129cfa818f840b67e2865e53.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Музыкант Брэндон Ховард не сможет представить США на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", вместо него выступит певица Vassy, сообщается в Telegram-канале конкурса. "Вынуждены сообщить, что американский певец Брэндон Ховард не сможет в этом году принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", - говорится в сообщении. Как уточняется, США на "Интервидении" представит певица, автор песен и продюсер Vassy. "Первая женщина, удостоенная премии EDMA ICON AWARD (2023). Её коллаборации с Tiësto и David Guetta занимали топовые позиции в американских радиочартах и становились мультиплатиновыми в 30 странах мира. Хиты Vassy набирают многомиллионные прослушивания в стримингах", - добавляется в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250917/terner-2042467626.html

https://ria.ru/20250916/intervidenie-2042340037.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, москва, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко, в мире, интервидение – 2025