Украинские военкомы в Херсоне заклеивают номера, опасаясь местных жителей
17.09.2025
ГЕНИЧЕСК, 17 сен - РИА Новости. Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) передвигаются по оккупированному киевским режимом Херсону на гражданских автомобилях с заклеенными скотчем номерами, что говорит о том, что они скрываются от местных жителей, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. "Украинские военкомы предпочитают передвигаться по оккупированной киевским режимом части Херсонской области на гражданских автомобилях с заклеенными скотчем номерами" – сказал РИА Новости представитель подполья. По словам собеседника агентства, это говорит о том, что сотрудники ТЦК предпочитают скрываться и прятаться от местных жителей.
