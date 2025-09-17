https://ria.ru/20250917/herson-2042465812.html

Украинские военкомы в Херсоне заклеивают номера, опасаясь местных жителей

2025-09-17T13:43:00+03:00

украина

херсонская область

херсон

ГЕНИЧЕСК, 17 сен - РИА Новости. Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) передвигаются по оккупированному киевским режимом Херсону на гражданских автомобилях с заклеенными скотчем номерами, что говорит о том, что они скрываются от местных жителей, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. "Украинские военкомы предпочитают передвигаться по оккупированной киевским режимом части Херсонской области на гражданских автомобилях с заклеенными скотчем номерами" – сказал РИА Новости представитель подполья. По словам собеседника агентства, это говорит о том, что сотрудники ТЦК предпочитают скрываться и прятаться от местных жителей.

