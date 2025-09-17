В Харькове прогремел взрыв

https://ria.ru/20250917/harkov-2042558041.html
Взрыв снова прогремел в среду в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное".
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Взрыв снова прогремел в среду в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее около полудня в среду украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
