В журналах опубликуют уникальный случай спасения роженицы в Хабаровске

В журналах опубликуют уникальный случай спасения роженицы в Хабаровске

2025-09-17T15:39:00+03:00

2025-09-17T15:39:00+03:00

2025-09-17T16:47:00+03:00

хорошие новости

хабаровский край

хабаровск

общество

ХАБАРОВСК, 17 сен — РИА Новости. Уникальный случай спасения роженицы со сложным диагнозом в Хабаровске опубликуют в научных журналах, также история войдет в учебники по медицине, сообщает правительство Хабаровского края. "Острое расслоение аорты на 38-й неделе с комплексом осложнений на весь организм у беременной женщины — уникальный клинический случай, с которым медики Хабаровского края справились. Такие случаи ранее не встречались ни в отечественной, ни в зарубежной медицинской литературе. Историю успеха уже представили на международных медицинских конференциях, готовятся публикации в научных журналах. <...> История спасения войдет в учебники по медицине", — сообщает правительство региона. По данным краевых властей, за жизнь женщины и ее родившегося ребенка боролись медики родильного дома имени Венцовых, больниц имени Войно-Ясенецкого и Сергеева и Федерального кардиоцентра. Отмечается, что женщина планово отправлялась на роды, но ее состояние резко стало критическим. Ребенка экстренно спасли, а за жизнь молодой мамы врачам пришлось долго бороться — у нее произошло острое расслоение аорты. Это одно из самых острых осложнений в кардиохирургии, которое часто приводит к смерти. Полтора года назад Надежда Проскурякова готовилась впервые познать счастье материнства. По ее словам, беременность протекала хорошо. После внезапного ухудшения состояния перед родами, врачи родильного дома предположили осложнение — преэклампсию, характеризующуюся высоким давлением. Однако было зафиксировано резкое падение уровня кислорода в крови, нарушение сознания и нарастающая боль в ноге. Ситуацию осложняло и резкое изменение сердцебиения плода, указывающее на его гипоксию. Врачи заподозрили тромбоэмболию легочной артерии — осложнение с летальностью до 75%. Ребенка-девочку в состоянии тяжелой асфиксии спасли, сделав кесарево сечение. Маму без сознания, с подозрением на инфаркт, перевели в краевую больницу имени Сергеева. После у пациентки были диагностированы тромбоэмболия мелких ветвей, развившаяся пневмония и острое расслоение аорты. Сложнейшее хирургическое лечение проводили уже в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии. Операция длилась больше шести часов. После пациентка пробыла в реанимации десять дней, сообщают краевые власти. Теперь, спустя время, родители вместе радуются каждому дню, проведенному рядом со своей дочерью, которую назвали Виктория — победа.

хабаровский край

хабаровск

