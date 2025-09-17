Рейтинг@Mail.ru
Нарушения в деле Гуцул говорят о его политическом характере, заявил адвокат - РИА Новости, 17.09.2025
17:29 17.09.2025
Нарушения в деле Гуцул говорят о его политическом характере, заявил адвокат
Нарушения в деле Гуцул говорят о его политическом характере, заявил адвокат - РИА Новости, 17.09.2025
Нарушения в деле Гуцул говорят о его политическом характере, заявил адвокат
Нарушения, допущенные в деле главы Гагаузии Евгении Гуцул, свидетельствуют о его политическом характере, заявил на конференции в Кишиневе адвокат Уильям Жюли.
КИШИНЕВ, 17 сен – РИА Новости. Нарушения, допущенные в деле главы Гагаузии Евгении Гуцул, свидетельствуют о его политическом характере, заявил на конференции в Кишиневе адвокат Уильям Жюли. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе. "Все нарушения в деле Гуцул имеют очевидный политический подтекст. У нее не было реальной возможности защищать себя: молдавским адвокатам дали всего две недели на изучение дела, которое насчитывает более 60 томов. В материалах десятки страниц допросов свидетелей обвинения и лишь несколько страниц со стороны защиты. Такое неравенство сторон в процессе лишает его справедливости и превращает расследование в инструмент давления", – сказал Жюли. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Нарушения в деле Гуцул говорят о его политическом характере, заявил адвокат

КИШИНЕВ, 17 сен – РИА Новости. Нарушения, допущенные в деле главы Гагаузии Евгении Гуцул, свидетельствуют о его политическом характере, заявил на конференции в Кишиневе адвокат Уильям Жюли.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.
"Все нарушения в деле Гуцул имеют очевидный политический подтекст. У нее не было реальной возможности защищать себя: молдавским адвокатам дали всего две недели на изучение дела, которое насчитывает более 60 томов. В материалах десятки страниц допросов свидетелей обвинения и лишь несколько страниц со стороны защиты. Такое неравенство сторон в процессе лишает его справедливости и превращает расследование в инструмент давления", – сказал Жюли.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
