Защита Гуцул намерена направить жалобы в международные инстанции

Жюлье сообщила о намерении направить жалобы по делу Гуцул в ООН и ЕСПЧ
КИШИНЕВ, 17 сен — РИА Новости. Иностранные защитники главы Гагаузии Евгении Гуцул намерены направить жалобы в международные инстанции, в частности, в ООН, а также исковое заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявил РИА Новости ее адвокат Уильям Жюлье.
"Мы уже запросили немедленное освобождение госпожи Гуцул из-под стражи. Потому что у нее двое маленьких сыновей дома, и она должна к ним вернуться, вернуться в семью. Мы уже атаковали и работаем в этом направлении. Это первая наша задача в стратегии защиты. Во-вторых, мы намерены направить жалобы в международные инстанции – в частности, в инстанции ООН, также направить исковое заявление в Европейский суд по правам человека", - сказал Жюлье.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.