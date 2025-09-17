https://ria.ru/20250917/gutsul-2042510562.html

Защитники Гуцул не получили ответа на заявку на ее посещении в тюрьме

КИШИНЕВ, 17 сен — РИА Новости. Иностранные защитники главы Гагаузии Евгении Гуцул подали заявку властям Молдавии на посещение Гуцул в тюрьме, но до сих пор не получили ответа, заявил РИА Новости ее адвокат Уильям Жюлье. "У меня не было возможность посетить Евгению в тюремном учреждении, потому что, почему-то, процесс затягивается, нам еще не выдали разрешение на посещение нашего клиента. Мы подали заявку несколько недель назад. К сожалению, нет ответа", - сказал Жюлье. По его словам, тем не менее они поддерживают связь с Гуцул через ее местного адвоката из Молдавии, который пересказывает им новости. "Единственное, что мы знаем, что условия содержания очень не комфортные. Она проходит сейчас очень сложные времена, потому что она переживает по поводу своих детей, семьи. А также понимаете, с какими трудностями еще можно сталкиваться в такого рода учреждения. Мы очень надеемся, что скоро мы получим это разрешение, и мы начнем уже более тесно общаться с Евгенией Гуцул", - пояснил адвокат. Жюлье отметил, что планирует вернуться в Молдавию, когда будет выдано разрешение на посещение подзащитной. "До тех пор я буду находиться за границей. Вернусь сюда, возможно, в октябре, когда дело будет рассматриваться в Апелляционном суде", - уточнил он. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.

