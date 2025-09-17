https://ria.ru/20250917/gutsul-2042500530.html

Гуцул выразила надежду на конец "диктата лицемеров" в Молдавии

Гуцул выразила надежду на конец "диктата лицемеров" в Молдавии

2025-09-17T15:17:00+03:00

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул выразила надежду, что парламентские выборы в республике положат конец "диктату лицемеров", которые сегодня управляют республикой с помощью запугивания и давления. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита опротестовала решение суда в Апелляционной палате, пока Гуцул находится в СИЗО в Кишиневе. "Верю, что перемены уже близко и жители страны сделают выбор в пользу созидания и справедливости. Верю, что диктат кучки лицемеров, которые сегодня правят через запугивания и подавление инакомыслящих, скоро уйдет в прошлое. И наш народ не будет терпеть издевательства над ними, над их детьми и родителями", - говорится в письме Гуцул, переданном через адвокатов, которое зачитал на заседании правительства Гагаузии первый зампред правительства автономии Илья Узун. По ее словам, члены правительства Гагаузии должны сделать всё возможное, чтобы социальные и экономические программы выполнялись, чтобы сотрудники всех подведомственных учреждений вовремя получали заработную плату. "Я знаю, какое колоссальное давление оказывается на каждого из вас. Но сегодня вы — это Гагаузия. Каждый из вас несет на себе ответственность за доверие людей, которые два года назад выбрали нашу команду. У нас нет права их подвести", - говорится в письме главы Гагаузии. Проведение парламентских выборов запланировано в Молдавии на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

молдавия

кишинев

гагаузия

2025

