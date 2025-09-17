https://ria.ru/20250917/gruziya-2042532357.html

В Грузии призвали Киев к ответу за недружественные действия

В Грузии призвали Киев к ответу за недружественные действия

Тбилиси намерен требовать ответа от Киева за недружественные шаги после окончания конфликта на Украине, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Тбилиси намерен требовать ответа от Киева за недружественные шаги после окончания конфликта на Украине, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.Так он отреагировал на расследование дела, связанного с изъятием взрывчатки в Грузии, которую ввез украинец на грузовом автомобиле."Мы потребуем у украинских властей ответы. Это их понятие дружбы, когда они ввезли в Тбилиси 2,5 килограмма взрывчатки, которая может подорвать весь район, и все для того, чтобы достичь своих политических целей?" – приводит его слова Sputnik Грузия.Папуашвили подчеркнул, что пока идут боевые действия, Украине следует сосредоточиться на собственных делах и прекратить попытки вовлечь Грузию в этот конфликт.11 сентября Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух украинцев за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена.По данным спецслужбы, грузовик Меrcedes Benz с украинскими номерами ехал через Румынию, Болгарию и Турцию и зашел в Грузию через пункт пропуска "Сарпи". Отмечается, что при досмотре в машине был найден тайник со взрывчатым веществом, а также восемь мобильных телефонов, компьютер, деньги, сим-карты и кокаин.Следствие выявило, что неизвестный на Украине предупредил водителя о том, что по прибытию в Грузию к нему подойдет некий человек, чтобы забрать вещество, он также задержан. СГБ сообщает, что продолжает расследование чтобы выявить, готовился ли террористический акт в Грузии или злоумышленники хотели проехать страну транзитом.

