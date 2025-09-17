Рейтинг@Mail.ru
В Грузии призвали Киев к ответу за недружественные действия - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/gruziya-2042532357.html
В Грузии призвали Киев к ответу за недружественные действия
В Грузии призвали Киев к ответу за недружественные действия - РИА Новости, 17.09.2025
В Грузии призвали Киев к ответу за недружественные действия
Тбилиси намерен требовать ответа от Киева за недружественные шаги после окончания конфликта на Украине, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T16:59:00+03:00
2025-09-17T16:59:00+03:00
в мире
украина
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_0:91:1281:811_1920x0_80_0_0_9bfe4d75dd3e8ae5180e03868b86d65e.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Тбилиси намерен требовать ответа от Киева за недружественные шаги после окончания конфликта на Украине, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.Так он отреагировал на расследование дела, связанного с изъятием взрывчатки в Грузии, которую ввез украинец на грузовом автомобиле."Мы потребуем у украинских властей ответы. Это их понятие дружбы, когда они ввезли в Тбилиси 2,5 килограмма взрывчатки, которая может подорвать весь район, и все для того, чтобы достичь своих политических целей?" – приводит его слова Sputnik Грузия.Папуашвили подчеркнул, что пока идут боевые действия, Украине следует сосредоточиться на собственных делах и прекратить попытки вовлечь Грузию в этот конфликт.11 сентября Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух украинцев за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена.По данным спецслужбы, грузовик Меrcedes Benz с украинскими номерами ехал через Румынию, Болгарию и Турцию и зашел в Грузию через пункт пропуска "Сарпи". Отмечается, что при досмотре в машине был найден тайник со взрывчатым веществом, а также восемь мобильных телефонов, компьютер, деньги, сим-карты и кокаин.Следствие выявило, что неизвестный на Украине предупредил водителя о том, что по прибытию в Грузию к нему подойдет некий человек, чтобы забрать вещество, он также задержан. СГБ сообщает, что продолжает расследование чтобы выявить, готовился ли террористический акт в Грузии или злоумышленники хотели проехать страну транзитом.
https://ria.ru/20250917/gruziya--2042399069.html
https://ria.ru/20250911/gruziya-2041200087.html
украина
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_38:0:1241:902_1920x0_80_0_0_2657c104f60d158eebd311b9e24ea465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, грузия
В мире, Украина, Грузия
В Грузии призвали Киев к ответу за недружественные действия

Папуашвили: Тбилиси заставит Киев ответить за недружественные шаги

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Тбилиси намерен требовать ответа от Киева за недружественные шаги после окончания конфликта на Украине, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
Так он отреагировал на расследование дела, связанного с изъятием взрывчатки в Грузии, которую ввез украинец на грузовом автомобиле.
Вид на президентский дворец в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Грузия полностью погасила исторический долг перед Россией
10:13
"Мы потребуем у украинских властей ответы. Это их понятие дружбы, когда они ввезли в Тбилиси 2,5 килограмма взрывчатки, которая может подорвать весь район, и все для того, чтобы достичь своих политических целей?" – приводит его слова Sputnik Грузия.
Папуашвили подчеркнул, что пока идут боевые действия, Украине следует сосредоточиться на собственных делах и прекратить попытки вовлечь Грузию в этот конфликт.
11 сентября Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух украинцев за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена.
По данным спецслужбы, грузовик Меrcedes Benz с украинскими номерами ехал через Румынию, Болгарию и Турцию и зашел в Грузию через пункт пропуска "Сарпи". Отмечается, что при досмотре в машине был найден тайник со взрывчатым веществом, а также восемь мобильных телефонов, компьютер, деньги, сим-карты и кокаин.
Следствие выявило, что неизвестный на Украине предупредил водителя о том, что по прибытию в Грузию к нему подойдет некий человек, чтобы забрать вещество, он также задержан. СГБ сообщает, что продолжает расследование чтобы выявить, готовился ли террористический акт в Грузии или злоумышленники хотели проехать страну транзитом.
Грузинский полицейский - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Грузии задержали двоих украинцев со взрывчаткой
11 сентября, 14:14
 
В миреУкраинаГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала