Грузия полностью погасила исторический долг перед Россией

Грузия полностью погасила исторический долг перед Россией - РИА Новости, 17.09.2025

Грузия полностью погасила исторический долг перед Россией

17.09.2025

ТБИЛИСИ, 17 сен — РИА Новости. Тбилиси полностью погасил исторический внешний долг перед Москвой, свидетельствуют данные Минфина Грузии. В феврале задолженность перед Россией снизилась с семи миллионов 870 тысяч долларов до трех миллионов 997 тысяч. Этот показатель удерживался в графе долгов с февраля по август. По состоянию на прошлый месяц там стоит прочерк.По данным бизнес-агентства BMG, это был долг, накопленный за первые годы независимости Грузии, который реструктурировали в июле 2004 года в соответствии с соглашением, подписанным между кредиторами Тбилиси и Парижским клубом.Сумма этих средств составила 160 миллионов долларов, взятые Грузией до 1999-го, проценты, которые накопились за долги с 1999 по май 2004-го, и задолженность, которую следовало погасить с 2004 по 2006 год. Общий размер превысил 225 миллионов. Помимо России, Тбилиси полностью выплатил многолетние долги Турции, Казахстану, Армении, Азербайджану и Ирану. Минфин республики добавил, что размер госдолга Грузии по итогам августа составил более десяти миллиардов долларов. Больше всех страна должна Франции — более 850 миллионов.

2025

