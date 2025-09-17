Рейтинг@Mail.ru
Ржавчина на груше: как распознать болезнь и эффективно с ней бороться - РИА Новости, 17.09.2025
18:27 17.09.2025
Ржавчина на груше: как распознать болезнь и эффективно с ней бороться
Ржавчина на груше: как распознать болезнь и эффективно с ней бороться - РИА Новости, 17.09.2025
Ржавчина на груше: как распознать болезнь и эффективно с ней бороться
Рыжие пятна на листьях — зрелище не для слабонервных садоводов. Это одна из самых коварных болезней плодовых культур, которая имеет удивительную особенность:... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T18:27:00+03:00
2025-09-17T18:27:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991645658_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3052f6ce99fd6362ba824425bc22abe8.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Рыжие пятна на листьях — зрелище не для слабонервных садоводов. Это одна из самых коварных болезней плодовых культур, которая имеет удивительную особенность: для своего развития ей нужны сразу два растения-хозяина. Разбираемся, как распознать заболевание на ранней стадии, почему можжевельник становится главным врагом груши и какие препараты реально помогают спасти урожай.Что такое ржавчина груши и почему она опаснаРжавчина — это целая группа грибковых заболеваний, которые поражают множество растений в саду и огороде. Ржавчину вызывают микроскопические грибы, принадлежащие главным образом к родам Puccinia и Uromyces. Эти паразитические грибы развиваются на листьях, стеблях, а иногда и плодах растений, вызывая ухудшение здоровья растений.Недуг поражает самые разные культуры: от розы и мальвы в цветнике до луковых и смородины в огороде. Но у груши есть свой "персональный" враг — грибок Gymnosporangium sabinae, который вызывает так называемую ржавчину груши, или решетчатую ржавчину.Как объясняют "Аргументы и факты", этот грибок имеет интересную особенность — для своего развития ему нужны сразу два вида растений: собственно груша и можжевельник. Поэтому, если можжевельник находится на участке, следует одновременно проводить осмотр и лечение обоих растений.Чем опасна ржавчина для груши. Без лечения груша теряет листву и ослабевает, болезнь атакует побеги, приводя к их отмиранию, покрывает ветви со стволом язвочками. В итоге это может привести к полной гибели дерева.Как распознать ржавчину на груше: симптомы по стадиямВесна — первые тревожные звоночки. Первые признаки появляются весной в виде небольших ярко-оранжевых пятен на верхней стороне листьев. Поначалу они могут показаться безобидными, но это обманчивое впечатление. К концу весны пятна разрастаются и в их центре образуются мелкие черные точки.Лето — болезнь набирает обороты. Летом картина становится более драматичной. Рыжие пятна увеличиваются в размерах, становятся желто-оранжевыми. Образуются выпуклые пятна со своеобразными "рожками", в которых вызревают споры грибка.Осень — финальная стадия разрушения. К осени на нижней стороне листьев вырастают странные наросты, похожие на мини-решетки или соты. Из этих "решеток" высыпаются новые споры, которые полетят заражать можжевельник. Листья желтеют, сохнут и опадают намного раньше времени, дерево уходит в зиму ослабленным.Связь груши и можжевельника: почему они заражают друг другаЦикл развития Gymnosporangium sabinae основан на чередовании хозяев между можжевельником и грушей. Споры, образующиеся весной на можжевельнике, путешествуют на несколько сотен метров и заражают листья груши.На можжевельнике грибок проявляется по-другому — он вызывает образование коричневых наростов на ветках. При весенней влажности эти наросты покрываются ярко-оранжевыми желатиновыми структурами, освобождающими споры, которые ветер переносит к соседним грушам.Летом и осенью споры, сформировавшиеся на груше, возвращаются к можжевельнику, где зимуют в форме наростов, прежде чем возобновить цикл в следующем году.Важная особенность. Как подчеркивают "Аргументы и факты", заражение идет не от можжевельника к можжевельнику и не от груши к груше: споры грибка передаются от можжевельника к груше, а зараженные груши, в свою очередь, могут поражать другие можжевельники. Цикл заражения повторяется каждые полтора-два года.Как лечить ржавчину груши: пошаговая схема обработкиЛетние обработки. Если болезнь обнаружилась летом, когда плоды еще не собраны, действовать нужно осторожнее. Если груши не плодоносят, обработку можно начинать уже с середины лета. Для плодоносящих деревьев лучше дождаться сбора урожая.Осенние обработки. После сбора урожая начинается основная борьба с ржавчиной. Схема обработки следующая: "Сначала препаратом "Скор", через полторы недели — препаратом "Топаз", еще через полторы— бордоской жидкостью".Эти препараты — фунгициды, разработанные для борьбы с грибными болезнями растений. "Скор" и "Топаз" — системные фунгициды, то есть проникают в растение и распространяются по сосудистой системе, а бордоская жидкость — фунгицид контактного действия, не проникает внутрь тканей растений, а остается на поверхности, создавая защитный слой длительного характера. Опрыскивать необходимо обильно всю крону, ствол и ветки.Весенние обработки. Весной также нужна обработка груши в несколько этапов.Обработка проводится системными фунгицидами, действие которых длится всего пару недель — именно поэтому нужно несколько обработок.Обработка можжевельника. У можжевельника весной тщательно осматривают ветки, и при обнаружении ржавых наростов удаляют их, захватывая 10-15 сантиметров здоровой ткани. Затем растение также обрабатывают фунгицидами.Профилактика ржавчины: как предотвратить заболеваниеВыбор устойчивых сортов. Рекомендуются устойчивые к болезням сорта: "гордзала", "гулаби", "наназири", "саило", "сахарная", "суниани", "чижовка". Лучше избегать сортов, более подверженных болезни: "бере Боск", "деканька зимняя", "кюре", "любимица Клаппа".Агротехнические меры профилактики. Французское издание Aujardin предлагает следующие меры предосторожности:Работа с можжевельником. Лучше избегать посадки можжевельника рядом с грушами и внимательно осматривать листья и ветки весной для выявления первых признаков заражения.Природные средства профилактики. Как сообщает Aujardin, отвары на основе хвоща, крапивы или чеснока известны тем, что укрепляют защитные силы деревьев против грибковых заболеваний. Регулярные опрыскивания в начале сезона могут помочь ограничить инфекции, но работают как профилактика, а не лечение.Что делать с зараженными листьями и где покупать саженцыУтилизация растительных остатков. После полного листопада необходимо собрать всю листву с земли, чтобы не размножать споры грибковой болезни.Зараженные листья можно заложить в компост — при высокой температуре споры в нем не выживают. Альтернативный вариант — сжигание листвы. Главное правило: после полного листопада обязательно повторить обработку фунгицидами.Выбор качественного посадочного материала. Специалисты советуют приобретать саженцы не на стихийных рынках, а в проверенных питомниках — это поможет избежать приобретения уже зараженного материала.Коротко о главном: план борьбы с ржавчиной грушиПомните: ржавчина груши — болезнь коварная, но вполне излечимая при правильном подходе. Главное — не запускать процесс и действовать системно, обрабатывая оба растения-хозяина.
Ржавчина на груше: как распознать болезнь и эффективно с ней бороться

© iStock.com / Elena ChelyshevaГруши на ветке
Груши на ветке - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© iStock.com / Elena Chelysheva
Груши на ветке
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Рыжие пятна на листьях — зрелище не для слабонервных садоводов. Это одна из самых коварных болезней плодовых культур, которая имеет удивительную особенность: для своего развития ей нужны сразу два растения-хозяина. Разбираемся, как распознать заболевание на ранней стадии, почему можжевельник становится главным врагом груши и какие препараты реально помогают спасти урожай.

Что такое ржавчина груши и почему она опасна

Ржавчина — это целая группа грибковых заболеваний, которые поражают множество растений в саду и огороде. Ржавчину вызывают микроскопические грибы, принадлежащие главным образом к родам Puccinia и Uromyces. Эти паразитические грибы развиваются на листьях, стеблях, а иногда и плодах растений, вызывая ухудшение здоровья растений.
Недуг поражает самые разные культуры: от розы и мальвы в цветнике до луковых и смородины в огороде. Но у груши есть свой "персональный" враг — грибок Gymnosporangium sabinae, который вызывает так называемую ржавчину груши, или решетчатую ржавчину.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФрагмент инсталляции Kounterforce на VI Московском международном фестивале садов и цветов Moscow Flower Show
Фрагмент инсталляции Kounterforce на VI Московском Международном фестивале садов и цветов Moscow Flower Show - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Фрагмент инсталляции Kounterforce на VI Московском международном фестивале садов и цветов Moscow Flower Show
Как объясняют "Аргументы и факты", этот грибок имеет интересную особенность — для своего развития ему нужны сразу два вида растений: собственно груша и можжевельник. Поэтому, если можжевельник находится на участке, следует одновременно проводить осмотр и лечение обоих растений.
Чем опасна ржавчина для груши. Без лечения груша теряет листву и ослабевает, болезнь атакует побеги, приводя к их отмиранию, покрывает ветви со стволом язвочками. В итоге это может привести к полной гибели дерева.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖенщина проходит на фоне цветущей сакуры в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина Российской академии наук (РАН) в Москве
Женщина проходит на фоне цветущей сакуры в Главном ботаническом саду имени Н.В.Цицина Российской академии наук (РАН) в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Женщина проходит на фоне цветущей сакуры в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина Российской академии наук (РАН) в Москве

Как распознать ржавчину на груше: симптомы по стадиям

Весна — первые тревожные звоночки. Первые признаки появляются весной в виде небольших ярко-оранжевых пятен на верхней стороне листьев. Поначалу они могут показаться безобидными, но это обманчивое впечатление. К концу весны пятна разрастаются и в их центре образуются мелкие черные точки.
Лето — болезнь набирает обороты. Летом картина становится более драматичной. Рыжие пятна увеличиваются в размерах, становятся желто-оранжевыми. Образуются выпуклые пятна со своеобразными "рожками", в которых вызревают споры грибка.
© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанкДевушка гуляет на природе в Пятигорске
Девушка гуляет на природе в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в медиабанк
Девушка гуляет на природе в Пятигорске
Осень — финальная стадия разрушения. К осени на нижней стороне листьев вырастают странные наросты, похожие на мини-решетки или соты. Из этих "решеток" высыпаются новые споры, которые полетят заражать можжевельник. Листья желтеют, сохнут и опадают намного раньше времени, дерево уходит в зиму ослабленным.

Связь груши и можжевельника: почему они заражают друг друга

Цикл развития Gymnosporangium sabinae основан на чередовании хозяев между можжевельником и грушей. Споры, образующиеся весной на можжевельнике, путешествуют на несколько сотен метров и заражают листья груши.
На можжевельнике грибок проявляется по-другому — он вызывает образование коричневых наростов на ветках. При весенней влажности эти наросты покрываются ярко-оранжевыми желатиновыми структурами, освобождающими споры, которые ветер переносит к соседним грушам.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВыращивание можжевельника в питомнике декоративных растений
Выращивание можжевельника в питомнике декоративных растений - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Выращивание можжевельника в питомнике декоративных растений
Летом и осенью споры, сформировавшиеся на груше, возвращаются к можжевельнику, где зимуют в форме наростов, прежде чем возобновить цикл в следующем году.
Важная особенность. Как подчеркивают "Аргументы и факты", заражение идет не от можжевельника к можжевельнику и не от груши к груше: споры грибка передаются от можжевельника к груше, а зараженные груши, в свою очередь, могут поражать другие можжевельники. Цикл заражения повторяется каждые полтора-два года.

Как лечить ржавчину груши: пошаговая схема обработки

Летние обработки. Если болезнь обнаружилась летом, когда плоды еще не собраны, действовать нужно осторожнее. Если груши не плодоносят, обработку можно начинать уже с середины лета. Для плодоносящих деревьев лучше дождаться сбора урожая.
Осенние обработки. После сбора урожая начинается основная борьба с ржавчиной. Схема обработки следующая: "Сначала препаратом "Скор", через полторы недели — препаратом "Топаз", еще через полторы— бордоской жидкостью".
© Фото : Kim Fleming, Penn StatГрибок Ophiocordyceps превращает муравьев в "зомби", напрямую управляя работой их мускулов
Грибок Ophiocordyceps превращает муравьев в зомби, напрямую управляя работой их мускулов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : Kim Fleming, Penn Stat
Грибок Ophiocordyceps превращает муравьев в "зомби", напрямую управляя работой их мускулов
Эти препараты — фунгициды, разработанные для борьбы с грибными болезнями растений. "Скор" и "Топаз" — системные фунгициды, то есть проникают в растение и распространяются по сосудистой системе, а бордоская жидкость — фунгицид контактного действия, не проникает внутрь тканей растений, а остается на поверхности, создавая защитный слой длительного характера. Опрыскивать необходимо обильно всю крону, ствол и ветки.
Весенние обработки. Весной также нужна обработка груши в несколько этапов.
  1. 1.
    Первую проводят до появления листьев.
  2. 2.
    Вторую — в начале цветения.
  3. 3.
    Третью — после цветения.
  4. 4.
    Четвертую — еще через неделю.
Обработка проводится системными фунгицидами, действие которых длится всего пару недель — именно поэтому нужно несколько обработок.
Обработка можжевельника. У можжевельника весной тщательно осматривают ветки, и при обнаружении ржавых наростов удаляют их, захватывая 10-15 сантиметров здоровой ткани. Затем растение также обрабатывают фунгицидами.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкКуст можжевельника в тайге
Куст можжевельника в тайге - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Куст можжевельника в тайге

Профилактика ржавчины: как предотвратить заболевание

Выбор устойчивых сортов. Рекомендуются устойчивые к болезням сорта: "гордзала", "гулаби", "наназири", "саило", "сахарная", "суниани", "чижовка". Лучше избегать сортов, более подверженных болезни: "бере Боск", "деканька зимняя", "кюре", "любимица Клаппа".
Агротехнические меры профилактики. Французское издание Aujardin предлагает следующие меры предосторожности:
  • размещать посадки с достаточными промежутками для обеспечения хорошей циркуляции воздуха и предотвращения застойной влажности;
  • избегать полива по листьям, особенно в конце дня, чтобы ограничить распространение спор;
  • собирать и уничтожать зараженные листья для уменьшения источника инфекции;
  • чередовать культуры, чтобы предотвратить закрепление грибов в почве.
Работа с можжевельником. Лучше избегать посадки можжевельника рядом с грушами и внимательно осматривать листья и ветки весной для выявления первых признаков заражения.
© Государственный природный заповедник «Бастак». Евгения ГришухинаЗаповедник "Бастак". Можжевельник сибирский, северный склон горы Быдыр
Заповедник «Бастак». Можжевельник сибирский, северный склон горы Быдыр - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Государственный природный заповедник «Бастак». Евгения Гришухина
Заповедник "Бастак". Можжевельник сибирский, северный склон горы Быдыр
Природные средства профилактики. Как сообщает Aujardin, отвары на основе хвоща, крапивы или чеснока известны тем, что укрепляют защитные силы деревьев против грибковых заболеваний. Регулярные опрыскивания в начале сезона могут помочь ограничить инфекции, но работают как профилактика, а не лечение.

Что делать с зараженными листьями и где покупать саженцы

Утилизация растительных остатков. После полного листопада необходимо собрать всю листву с земли, чтобы не размножать споры грибковой болезни.
Зараженные листья можно заложить в компост — при высокой температуре споры в нем не выживают. Альтернативный вариант — сжигание листвы. Главное правило: после полного листопада обязательно повторить обработку фунгицидами.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗавершается реконструкция Крымской набережной
Завершается реконструкция Крымской набережной - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Завершается реконструкция Крымской набережной
Выбор качественного посадочного материала. Специалисты советуют приобретать саженцы не на стихийных рынках, а в проверенных питомниках — это поможет избежать приобретения уже зараженного материала.

Коротко о главном: план борьбы с ржавчиной груши

  • Выбираем устойчивые сорта и качественный посадочный материал.
  • Осенью проводим трехэтапную обработку: "Скор" — "Топаз" — бордоская жидкость. Опрыскиваем обильно всю крону, ствол и ветки.
  • Собираем и утилизируем зараженные листья.
  • Весной обрабатываем системными фунгицидами три-четыре раза с интервалом в неделю.
  • Осматриваем и лечим можжевельник одновременно с грушей.
Помните: ржавчина груши — болезнь коварная, но вполне излечимая при правильном подходе. Главное — не запускать процесс и действовать системно, обрабатывая оба растения-хозяина.
 
 
 
