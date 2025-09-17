https://ria.ru/20250917/grusha-2042527311.html

Ржавчина на груше: как распознать болезнь и эффективно с ней бороться

Ржавчина на груше: как распознать болезнь и эффективно с ней бороться - РИА Новости, 17.09.2025

Ржавчина на груше: как распознать болезнь и эффективно с ней бороться

Рыжие пятна на листьях — зрелище не для слабонервных садоводов. Это одна из самых коварных болезней плодовых культур, которая имеет удивительную особенность:... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T18:27:00+03:00

2025-09-17T18:27:00+03:00

2025-09-17T18:27:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991645658_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3052f6ce99fd6362ba824425bc22abe8.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Рыжие пятна на листьях — зрелище не для слабонервных садоводов. Это одна из самых коварных болезней плодовых культур, которая имеет удивительную особенность: для своего развития ей нужны сразу два растения-хозяина. Разбираемся, как распознать заболевание на ранней стадии, почему можжевельник становится главным врагом груши и какие препараты реально помогают спасти урожай.Что такое ржавчина груши и почему она опаснаРжавчина — это целая группа грибковых заболеваний, которые поражают множество растений в саду и огороде. Ржавчину вызывают микроскопические грибы, принадлежащие главным образом к родам Puccinia и Uromyces. Эти паразитические грибы развиваются на листьях, стеблях, а иногда и плодах растений, вызывая ухудшение здоровья растений.Недуг поражает самые разные культуры: от розы и мальвы в цветнике до луковых и смородины в огороде. Но у груши есть свой "персональный" враг — грибок Gymnosporangium sabinae, который вызывает так называемую ржавчину груши, или решетчатую ржавчину.Как объясняют "Аргументы и факты", этот грибок имеет интересную особенность — для своего развития ему нужны сразу два вида растений: собственно груша и можжевельник. Поэтому, если можжевельник находится на участке, следует одновременно проводить осмотр и лечение обоих растений.Чем опасна ржавчина для груши. Без лечения груша теряет листву и ослабевает, болезнь атакует побеги, приводя к их отмиранию, покрывает ветви со стволом язвочками. В итоге это может привести к полной гибели дерева.Как распознать ржавчину на груше: симптомы по стадиямВесна — первые тревожные звоночки. Первые признаки появляются весной в виде небольших ярко-оранжевых пятен на верхней стороне листьев. Поначалу они могут показаться безобидными, но это обманчивое впечатление. К концу весны пятна разрастаются и в их центре образуются мелкие черные точки.Лето — болезнь набирает обороты. Летом картина становится более драматичной. Рыжие пятна увеличиваются в размерах, становятся желто-оранжевыми. Образуются выпуклые пятна со своеобразными "рожками", в которых вызревают споры грибка.Осень — финальная стадия разрушения. К осени на нижней стороне листьев вырастают странные наросты, похожие на мини-решетки или соты. Из этих "решеток" высыпаются новые споры, которые полетят заражать можжевельник. Листья желтеют, сохнут и опадают намного раньше времени, дерево уходит в зиму ослабленным.Связь груши и можжевельника: почему они заражают друг другаЦикл развития Gymnosporangium sabinae основан на чередовании хозяев между можжевельником и грушей. Споры, образующиеся весной на можжевельнике, путешествуют на несколько сотен метров и заражают листья груши.На можжевельнике грибок проявляется по-другому — он вызывает образование коричневых наростов на ветках. При весенней влажности эти наросты покрываются ярко-оранжевыми желатиновыми структурами, освобождающими споры, которые ветер переносит к соседним грушам.Летом и осенью споры, сформировавшиеся на груше, возвращаются к можжевельнику, где зимуют в форме наростов, прежде чем возобновить цикл в следующем году.Важная особенность. Как подчеркивают "Аргументы и факты", заражение идет не от можжевельника к можжевельнику и не от груши к груше: споры грибка передаются от можжевельника к груше, а зараженные груши, в свою очередь, могут поражать другие можжевельники. Цикл заражения повторяется каждые полтора-два года.Как лечить ржавчину груши: пошаговая схема обработкиЛетние обработки. Если болезнь обнаружилась летом, когда плоды еще не собраны, действовать нужно осторожнее. Если груши не плодоносят, обработку можно начинать уже с середины лета. Для плодоносящих деревьев лучше дождаться сбора урожая.Осенние обработки. После сбора урожая начинается основная борьба с ржавчиной. Схема обработки следующая: "Сначала препаратом "Скор", через полторы недели — препаратом "Топаз", еще через полторы— бордоской жидкостью".Эти препараты — фунгициды, разработанные для борьбы с грибными болезнями растений. "Скор" и "Топаз" — системные фунгициды, то есть проникают в растение и распространяются по сосудистой системе, а бордоская жидкость — фунгицид контактного действия, не проникает внутрь тканей растений, а остается на поверхности, создавая защитный слой длительного характера. Опрыскивать необходимо обильно всю крону, ствол и ветки.Весенние обработки. Весной также нужна обработка груши в несколько этапов.Обработка проводится системными фунгицидами, действие которых длится всего пару недель — именно поэтому нужно несколько обработок.Обработка можжевельника. У можжевельника весной тщательно осматривают ветки, и при обнаружении ржавых наростов удаляют их, захватывая 10-15 сантиметров здоровой ткани. Затем растение также обрабатывают фунгицидами.Профилактика ржавчины: как предотвратить заболеваниеВыбор устойчивых сортов. Рекомендуются устойчивые к болезням сорта: "гордзала", "гулаби", "наназири", "саило", "сахарная", "суниани", "чижовка". Лучше избегать сортов, более подверженных болезни: "бере Боск", "деканька зимняя", "кюре", "любимица Клаппа".Агротехнические меры профилактики. Французское издание Aujardin предлагает следующие меры предосторожности:Работа с можжевельником. Лучше избегать посадки можжевельника рядом с грушами и внимательно осматривать листья и ветки весной для выявления первых признаков заражения.Природные средства профилактики. Как сообщает Aujardin, отвары на основе хвоща, крапивы или чеснока известны тем, что укрепляют защитные силы деревьев против грибковых заболеваний. Регулярные опрыскивания в начале сезона могут помочь ограничить инфекции, но работают как профилактика, а не лечение.Что делать с зараженными листьями и где покупать саженцыУтилизация растительных остатков. После полного листопада необходимо собрать всю листву с земли, чтобы не размножать споры грибковой болезни.Зараженные листья можно заложить в компост — при высокой температуре споры в нем не выживают. Альтернативный вариант — сжигание листвы. Главное правило: после полного листопада обязательно повторить обработку фунгицидами.Выбор качественного посадочного материала. Специалисты советуют приобретать саженцы не на стихийных рынках, а в проверенных питомниках — это поможет избежать приобретения уже зараженного материала.Коротко о главном: план борьбы с ржавчиной грушиПомните: ржавчина груши — болезнь коварная, но вполне излечимая при правильном подходе. Главное — не запускать процесс и действовать системно, обрабатывая оба растения-хозяина.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60