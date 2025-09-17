https://ria.ru/20250917/gosuslugi-2042548324.html
На Госуслугах появилась бесплатная база электронных обучающих материалов
2025-09-17T18:03:00+03:00
КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. На Госуслугах с этого учебного года доступна бесплатная Единая база электронных обучающих материалов для учителей и учащихся, в ее создании участвовали и основные провайдеры платного образовательного контента, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на Kazan Digital Week. "С 1 сентября 2025 года мы договорились с основными провайдерами платного образовательного контента и сделали единую бесплатную для учителей и учащихся базу электронных обучающих материалов", - рассказал Шадаев, говоря о сервисах для учителей и школьников на "Госуслугах". Так, сейчас на ней есть 30 тысяч уроков, которые привязаны к учебно-тематическому плану. Платформа позволит учителю в рамках домашнего задания выбрать конкретный модуль, конкретный урок и отправить ученикам в виде домашнего задания. "Таким образом мы сильно разгружаем педагога от проверки домашних работ, и он получает возможность рекомендовать хорошие дополнительные образовательные материалы", - объяснил министр.
