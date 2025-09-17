Рейтинг@Mail.ru
На Госуслугах появилась бесплатная база электронных обучающих материалов - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/gosuslugi-2042548324.html
На Госуслугах появилась бесплатная база электронных обучающих материалов
На Госуслугах появилась бесплатная база электронных обучающих материалов - РИА Новости, 17.09.2025
На Госуслугах появилась бесплатная база электронных обучающих материалов
На Госуслугах с этого учебного года доступна бесплатная Единая база электронных обучающих материалов для учителей и учащихся, в ее создании участвовали и... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T18:03:00+03:00
2025-09-17T18:03:00+03:00
общество
максут шадаев
госуслуги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917316287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9d63095891add7522c04a1690177fcf4.jpg
КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. На Госуслугах с этого учебного года доступна бесплатная Единая база электронных обучающих материалов для учителей и учащихся, в ее создании участвовали и основные провайдеры платного образовательного контента, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на Kazan Digital Week. "С 1 сентября 2025 года мы договорились с основными провайдерами платного образовательного контента и сделали единую бесплатную для учителей и учащихся базу электронных обучающих материалов", - рассказал Шадаев, говоря о сервисах для учителей и школьников на "Госуслугах". Так, сейчас на ней есть 30 тысяч уроков, которые привязаны к учебно-тематическому плану. Платформа позволит учителю в рамках домашнего задания выбрать конкретный модуль, конкретный урок и отправить ученикам в виде домашнего задания. "Таким образом мы сильно разгружаем педагога от проверки домашних работ, и он получает возможность рекомендовать хорошие дополнительные образовательные материалы", - объяснил министр.
https://ria.ru/20250913/gosuslugi-2041627732.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917316287_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_fc4a92f93bed9349ff2339e15aec6073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, максут шадаев, госуслуги
Общество, Максут Шадаев, Госуслуги
На Госуслугах появилась бесплатная база электронных обучающих материалов

Шадаев: на Госуслугах появилась единая база электронных обучающих материалов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. На Госуслугах с этого учебного года доступна бесплатная Единая база электронных обучающих материалов для учителей и учащихся, в ее создании участвовали и основные провайдеры платного образовательного контента, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на Kazan Digital Week.
"С 1 сентября 2025 года мы договорились с основными провайдерами платного образовательного контента и сделали единую бесплатную для учителей и учащихся базу электронных обучающих материалов", - рассказал Шадаев, говоря о сервисах для учителей и школьников на "Госуслугах".
Так, сейчас на ней есть 30 тысяч уроков, которые привязаны к учебно-тематическому плану.
Платформа позволит учителю в рамках домашнего задания выбрать конкретный модуль, конкретный урок и отправить ученикам в виде домашнего задания. "Таким образом мы сильно разгружаем педагога от проверки домашних работ, и он получает возможность рекомендовать хорошие дополнительные образовательные материалы", - объяснил министр.
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Григоренко рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются "Госуслугами"
13 сентября, 11:04
 
ОбществоМаксут ШадаевГосуслуги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала