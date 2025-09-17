https://ria.ru/20250917/gosuslugi-2042368964.html
Россияне смогут подать заявление на подключение к электросетям онлайн
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россияне с 2026 года смогут подать заявление на подключение к электросетям любых электросетевых компаний через личный кабинет на портале госуслуг, следует из документа правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. Такие изменения были внесены в правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, объектов по производству электроэнергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года. При этом возможность лично обратиться в офис электросетевой организации или оформить документы на её сайте также сохранится. Как отмечали ранее в кабмине, возможность подать заявление на подключение к электросетям через портал госуслуг появилась в 2022 году, но распространялась на подачу заявлений только в крупные энергокомпании. С начала 2026 года эту практику начнут применять все электросетевые организации.
