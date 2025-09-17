https://ria.ru/20250917/gosduma-2042405666.html
Комитет ГД поддержал расширение перечня оснований для увольнения мигрантов
Комитет ГД поддержал расширение перечня оснований для увольнения мигрантов - РИА Новости, 17.09.2025
Комитет ГД поддержал расширение перечня оснований для увольнения мигрантов
Комитет Госдумы по труду рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить перечень оснований для увольнения иностранных... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T10:35:00+03:00
2025-09-17T10:35:00+03:00
2025-09-17T12:06:00+03:00
общество
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить перечень оснований для увольнения иностранных граждан. Законопроектом вносятся изменения в Трудовой кодекс России для устранения правовой неопределенности при увольнении иностранных работников в связи с региональными ограничениями на их привлечение. С 2014 года регионы России вправе устанавливать ограничение на привлечение иностранных работников, которые приезжают в Россию на основании визы, и работодатели обязаны сократить их число в соответствии с этими мерами. Нарушение таких требований регионов влечет серьезные штрафы (до миллиона рублей) или приостановку деятельности, однако действующее трудовое законодательство не предусматривает региональные запреты как основание для расторжения трудового договора. Законопроектом предлагается включить региональные ограничения в перечень оснований для увольнения иностранных граждан.
https://ria.ru/20250916/konventsiya-2042222795.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
Комитет ГД поддержал расширение перечня оснований для увольнения мигрантов
Комитет ГД одобрил расширение перечня оснований для увольнения мигрантов