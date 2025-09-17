Рейтинг@Mail.ru
Комитет ГД поддержал расширение перечня оснований для увольнения мигрантов
10:35 17.09.2025 (обновлено: 12:06 17.09.2025)
Комитет ГД поддержал расширение перечня оснований для увольнения мигрантов
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить перечень оснований для увольнения иностранных граждан. Законопроектом вносятся изменения в Трудовой кодекс России для устранения правовой неопределенности при увольнении иностранных работников в связи с региональными ограничениями на их привлечение. С 2014 года регионы России вправе устанавливать ограничение на привлечение иностранных работников, которые приезжают в Россию на основании визы, и работодатели обязаны сократить их число в соответствии с этими мерами. Нарушение таких требований регионов влечет серьезные штрафы (до миллиона рублей) или приостановку деятельности, однако действующее трудовое законодательство не предусматривает региональные запреты как основание для расторжения трудового договора. Законопроектом предлагается включить региональные ограничения в перечень оснований для увольнения иностранных граждан.
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
