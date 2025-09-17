https://ria.ru/20250917/gosduma-2042380127.html
Инвалидов предложили освободить от отработки после медвуза
Инвалидов предложили освободить от отработки после медвуза - РИА Новости, 17.09.2025
Инвалидов предложили освободить от отработки после медвуза
Депутаты Госдумы предлагают предоставить право детям-инвалидам и инвалидам вследствие военной травмы учиться на бюджете в медицинском вузе без отработки,... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T06:54:00+03:00
2025-09-17T06:54:00+03:00
2025-09-17T06:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
сергей леонов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы предлагают предоставить право детям-инвалидам и инвалидам вследствие военной травмы учиться на бюджете в медицинском вузе без отработки, сообщил РИА Новости глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Данное предложение приурочено к рассмотрению на комитете законопроекта об обязательном заключении договора о целевом обучении студентами высшего медицинского и фармацевтического образования, которые учатся на бюджетной основе. Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ 29 августа. "Рекомендуем предусмотреть преференции для некоторых лиц, которые поступили на бюджет в медвуз, но могут не заключать договор о целевом обучении. Дать такое право помимо тех, кто поступил на платной основе, предлагаем, например, детям-инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которые в силу имеющихся нарушений здоровья могут иметь ограничения в осуществлении трудовой деятельности", - сказал Леонов. Парламентарий подчеркнул, что члены комитета Госдумы также предлагают наделить правом на первоочередное зачисление в медколледж тех абитуриентов, которые заключат целевой договор с медучреждением уже на этапе самого поступления. В тексте законопроекта уточняется, что студенты-бюджетники, поступившие на медицинские и фармацевтические специальности, должны в первый год обучения заключить договор о целевом обучении, если им поступило такое предложение и они соответствуют требованиям, предъявляемым заказчиком целевого обучения. В документе прописано, что заказчик целевого обучения обязан выплатить компенсацию за первый год обучения и штраф в двойном размере от этой суммы, если он не предоставит студенту работу, сам расторгнет договор или откажется его заключать. Также студент обязан возместить стоимость своего первого года обучения и заплатить штраф в двойном размере от этой суммы, если он нарушит условия договора о целевом обучении: не отработает положенный срок или самовольно расторгнет договор.
https://ria.ru/20250225/murashko-2001421490.html
https://ria.ru/20250521/sovfed-2018250978.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей леонов, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ
Инвалидов предложили освободить от отработки после медвуза
Депутаты Госдумы предлагают освободить инвалидов от отработки после медвуза
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы предлагают предоставить право детям-инвалидам и инвалидам вследствие военной травмы учиться на бюджете в медицинском вузе без отработки, сообщил РИА Новости глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
Данное предложение приурочено к рассмотрению на комитете законопроекта об обязательном заключении договора о целевом обучении студентами высшего медицинского и фармацевтического образования, которые учатся на бюджетной основе. Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ
29 августа.
"Рекомендуем предусмотреть преференции для некоторых лиц, которые поступили на бюджет в медвуз, но могут не заключать договор о целевом обучении. Дать такое право помимо тех, кто поступил на платной основе, предлагаем, например, детям-инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которые в силу имеющихся нарушений здоровья могут иметь ограничения в осуществлении трудовой деятельности", - сказал Леонов
.
Парламентарий подчеркнул, что члены комитета Госдумы
также предлагают наделить правом на первоочередное зачисление в медколледж тех абитуриентов, которые заключат целевой договор с медучреждением уже на этапе самого поступления.
В тексте законопроекта уточняется, что студенты-бюджетники, поступившие на медицинские и фармацевтические специальности, должны в первый год обучения заключить договор о целевом обучении, если им поступило такое предложение и они соответствуют требованиям, предъявляемым заказчиком целевого обучения.
В документе прописано, что заказчик целевого обучения обязан выплатить компенсацию за первый год обучения и штраф в двойном размере от этой суммы, если он не предоставит студенту работу, сам расторгнет договор или откажется его заключать.
Также студент обязан возместить стоимость своего первого года обучения и заплатить штраф в двойном размере от этой суммы, если он нарушит условия договора о целевом обучении: не отработает положенный срок или самовольно расторгнет договор.