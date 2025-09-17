Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили определить перечень медспециальностей для наставников - РИА Новости, 17.09.2025
01:59 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/gosduma-2042365955.html
В Госдуме предложили определить перечень медспециальностей для наставников
В Госдуме предложили определить перечень медспециальностей для наставников - РИА Новости, 17.09.2025
В Госдуме предложили определить перечень медспециальностей для наставников
Депутаты Госдумы предлагают определить перечень медицинских специальностей, выпускники которых будут работать под руководством наставника, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы предлагают определить перечень медицинских специальностей, выпускники которых будут работать под руководством наставника, сообщил РИА Новости глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Законопроект об обязательном заключении договора о целевом обучении студентами высшего медицинского и фармацевтического образования, которые учатся на бюджетной основе, был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ 29 августа. Документом, в частности, предлагается внедрить институт наставничества в сфере здравоохранения в течение трех лет после выпуска, однако не уточняется список специальностей. "Семнадцатого сентября на нашем первом в эту сессию заседании комитета обсудим ряд законопроектов, готовых к рассмотрению Госдумой в первом чтении. Одним из наиболее значимых проектов станет законопроект о закреплении кадров в отечественной системе здравоохранения. Будем тщательно работать над ним как в рамках комитета, так и вместе с комитетом по науке и высшему образованию для выработки наиболее взвешенных решений. Вместе с этим комитет по охране здоровья имеет ряд своих предложений. Мы предлагаем определить перечень специальностей, после завершения обучения по которым специалисты будут работать под руководством наставника. Например, по специальностям фармация и стоматология может отмечаться дефицит ставок", - сказал Леонов. По его словам, целесообразным также видится проработка вопроса определения сроков работы с наставником. Парламентарий добавил, что для тех, кто планирует трудиться в регионах Дальневосточного федерального округа, районах Крайнего Севера, в Арктической зоне и новых субъектах РФ можно снизить этот срок с трех лет, например, до двух.
россия
общество, россия, сергей леонов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ
В Госдуме предложили определить перечень медспециальностей для наставников

Выпускники медвузов могут начать работать под руководством наставника

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы предлагают определить перечень медицинских специальностей, выпускники которых будут работать под руководством наставника, сообщил РИА Новости глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
Законопроект об обязательном заключении договора о целевом обучении студентами высшего медицинского и фармацевтического образования, которые учатся на бюджетной основе, был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ 29 августа. Документом, в частности, предлагается внедрить институт наставничества в сфере здравоохранения в течение трех лет после выпуска, однако не уточняется список специальностей.
"Семнадцатого сентября на нашем первом в эту сессию заседании комитета обсудим ряд законопроектов, готовых к рассмотрению Госдумой в первом чтении. Одним из наиболее значимых проектов станет законопроект о закреплении кадров в отечественной системе здравоохранения. Будем тщательно работать над ним как в рамках комитета, так и вместе с комитетом по науке и высшему образованию для выработки наиболее взвешенных решений. Вместе с этим комитет по охране здоровья имеет ряд своих предложений. Мы предлагаем определить перечень специальностей, после завершения обучения по которым специалисты будут работать под руководством наставника. Например, по специальностям фармация и стоматология может отмечаться дефицит ставок", - сказал Леонов.
По его словам, целесообразным также видится проработка вопроса определения сроков работы с наставником. Парламентарий добавил, что для тех, кто планирует трудиться в регионах Дальневосточного федерального округа, районах Крайнего Севера, в Арктической зоне и новых субъектах РФ можно снизить этот срок с трех лет, например, до двух.
