Директор ФБР заявил об увеличении арестов по линии контрразведки - РИА Новости, 17.09.2025
18:20 17.09.2025
Директор ФБР заявил об увеличении арестов по линии контрразведки
Глава ФБР Кэш Патель заявил, что количество арестов по линии контрразведки, якобы связанных с КНДР, Россией, Ираном и Китаем, выросло на 30%.
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель заявил, что количество арестов по линии контрразведки, якобы связанных с КНДР, Россией, Ираном и Китаем, выросло на 30%. "Только в сфере контрразведки в этом году, с начала года, зафиксировано увеличение числа арестов по линии контрразведки на 30% - из КНДР, России, Ирана и Китая", - заявил Патель на слушаниях в юридическом комитете нижней палаты американского конгресса.
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель заявил, что количество арестов по линии контрразведки, якобы связанных с КНДР, Россией, Ираном и Китаем, выросло на 30%.
"Только в сфере контрразведки в этом году, с начала года, зафиксировано увеличение числа арестов по линии контрразведки на 30% - из КНДР, России, Ирана и Китая", - заявил Патель на слушаниях в юридическом комитете нижней палаты американского конгресса.
Сторонники Трампа усомнились в компетентности главы ФБР, сообщил CNN
13 сентября, 18:10
 
