Директор ФБР заявил об увеличении арестов по линии контрразведки

Глава ФБР Кэш Патель заявил, что количество арестов по линии контрразведки, якобы связанных с КНДР, Россией, Ираном и Китаем, выросло на 30%. 17.09.2025
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель заявил, что количество арестов по линии контрразведки, якобы связанных с КНДР, Россией, Ираном и Китаем, выросло на 30%. "Только в сфере контрразведки в этом году, с начала года, зафиксировано увеличение числа арестов по линии контрразведки на 30% - из КНДР, России, Ирана и Китая", - заявил Патель на слушаниях в юридическом комитете нижней палаты американского конгресса.
