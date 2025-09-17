https://ria.ru/20250917/glavapatel-2042553535.html

Директор ФБР заявил об увеличении арестов по линии контрразведки

Глава ФБР Кэш Патель заявил, что количество арестов по линии контрразведки, якобы связанных с КНДР, Россией, Ираном и Китаем, выросло на 30%. РИА Новости, 17.09.2025

ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель заявил, что количество арестов по линии контрразведки, якобы связанных с КНДР, Россией, Ираном и Китаем, выросло на 30%. "Только в сфере контрразведки в этом году, с начала года, зафиксировано увеличение числа арестов по линии контрразведки на 30% - из КНДР, России, Ирана и Китая", - заявил Патель на слушаниях в юридическом комитете нижней палаты американского конгресса.

