Более 2,5 тыс операций по замене суставов сделали белгородцам в 2025 году - РИА Новости, 17.09.2025
Белгородская область
 
12:55 17.09.2025
Более 2,5 тыс операций по замене суставов сделали белгородцам в 2025 году
БЕЛГОРОД, 17 сен – РИА Новости. Врачи в Белгородской области провели в 2025 году более 2,5 тысячи операций по эндопротезированию суставов, до конца года будет сделано еще порядка 3,8 тысячи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "За 2025 год уверенно идем к ликвидации очереди по эндопротезированию коленных и тазобедренных суставов. Уже сделано более 2,5 тысяч операций. Я уверен, что своевременно оказанная помощь поможет восстановить здоровье нашим жителям. Эта работа будет продолжаться и в последующие годы, но уже в плановом режиме, без многолетнего ожидания", - сообщил Гладков в своих соцсетях. Глава региона отметил, что до конца года планируется провести еще порядка 3,8 тысячи операций по замене коленных и тазобедренных суставов. Масштабная работа по ликвидации многолетних очередей на операции по эндопротезированию суставов началась в регионе в 2024 году по инициативе губернатора. Такие медицинские вмешательства сегодня выполняют в областной клинической больнице Святителя Иоасафа, во второй городской больнице Белгорода, а также в окружной больнице Святителя Луки Крымского в Старом Осколе. В регионе закуплено все необходимое оборудование для проведения операций и исследований, белгородские врачи прошли повышение квалификации в Национальном центре травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена в Санкт-Петербурге. Сейчас ожидание операций существенно сокращено по времени с учетом обследования, сдачи анализов и других этапов подготовки к хирургическому вмешательству. Как отметили в правительстве региона, в начале текущего года в очереди на замену суставов в регионе было порядка 2,3 тысячи пациентов, которым по медицинским показаниям была необходима операция по эндопротезированию, все операции для них уже проведены. На сегодняшний день проходят обследования в рамках подготовки к уже плановым операциям еще около 400 человек.
