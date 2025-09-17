https://ria.ru/20250917/gerasimov-2042581183.html

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировки войск "Центр"

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировки войск "Центр" - РИА Новости, 17.09.2025

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировки войск "Центр"

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T21:05:00+03:00

2025-09-17T21:05:00+03:00

2025-09-17T21:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

валерий герасимов

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918885438_0:155:2761:1708_1920x0_80_0_0_41080784d6d76981c4b424ae89ac26a2.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении, сообщило Минобороны."Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении", - говорится в сообщении.Герасимов дал оценку текущей обстановке, заслушал доклады командующих объединениями, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения задач в зонах ответственности. В завершение работы Герасимов подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия.Также начальник Генерального штаба ВС РФ вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики, поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.

https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042501609.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валерий герасимов, вооруженные силы рф