Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировки войск "Центр"
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировки войск "Центр"
2025-09-17T21:05:00+03:00
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении, сообщило Минобороны."Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении", - говорится в сообщении.Герасимов дал оценку текущей обстановке, заслушал доклады командующих объединениями, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения задач в зонах ответственности. В завершение работы Герасимов подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия.Также начальник Генерального штаба ВС РФ вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики, поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.
