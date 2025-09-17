Рейтинг@Mail.ru
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировки войск "Центр"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 17.09.2025 (обновлено: 21:23 17.09.2025)
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировки войск "Центр"
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
вооруженные силы рф
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении, сообщило Минобороны."Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении", - говорится в сообщении.Герасимов дал оценку текущей обстановке, заслушал доклады командующих объединениями, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения задач в зонах ответственности. В завершение работы Герасимов подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия.Также начальник Генерального штаба ВС РФ вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики, поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.
валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Валерий Герасимов
© РИА Новости / Алексей Куденко
Валерий Герасимов. Архивное фото
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.09.2025
Специальная военная операция на УкраинеВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
