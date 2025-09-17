https://ria.ru/20250917/gerasimov-2042452521.html

Песков объяснил отсутствие главы Генштаба ВС России на полигоне "Мулино"

Песков объяснил отсутствие главы Генштаба ВС России на полигоне "Мулино" - РИА Новости, 17.09.2025

Песков объяснил отсутствие главы Генштаба ВС России на полигоне "Мулино"

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов выполняет общую координацию хода специальной военной операции, на полигоне "Мулино" во вторник его не было, заявил... РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов выполняет общую координацию хода специальной военной операции, на полигоне "Мулино" во вторник его не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, глава Генштаба Герасимов не присутствовал. Вы знаете, что идет специальная военная операция, и общую координацию руководства этой операции, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба. В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Путина сопровождали глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.

россия

