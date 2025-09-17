https://ria.ru/20250917/gd-2042446133.html
ГД денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток
ГД денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток - РИА Новости, 17.09.2025
ГД денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток
Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T12:39:00+03:00
2025-09-17T12:39:00+03:00
2025-09-17T12:46:00+03:00
госдума рф
владимир путин
россия
страсбург
вячеслав володин
совет европы
общество
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.Инициативу внес на рассмотрение палаты президент России Владимир Путин. Законопроектом предлагается денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что Совет Европы блокирует работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от РФ.По его словам, обращения по вопросу обеспечения представительства России игнорируются, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества.В заключении комитета Госдумы по международным делам подчеркивается, что денонсация конвенции не снизит уровень гарантий в области предупреждения пыток в РФ."В части 2 статьи 21 Конституции Российской Федерации закреплено положение о том, что "никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию". Кроме того, Российская Федерация продолжит участие в международном сотрудничестве в сфере противодействия пыткам на основе международных договоров, заключенных в рамках Организации Объединенных Наций в первую очередь Международного пакта гражданских и политических правах 1966 года, а также Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года", - сказано в документе.
https://ria.ru/20250630/pytki-2026318316.html
https://ria.ru/20250320/plennye-2006203114.html
россия
страсбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, владимир путин, россия, страсбург, вячеслав володин, совет европы, общество, в мире
Госдума РФ, Владимир Путин, Россия, Страсбург, Вячеслав Володин, Совет Европы, Общество, В мире
ГД денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток
ГД РФ денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.
Инициативу внес на рассмотрение палаты президент России Владимир Путин
. Законопроектом предлагается денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в городе Страсбурге
28 февраля 1996 года.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
ранее отмечал, что Совет Европы
блокирует работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от РФ.
По его словам, обращения по вопросу обеспечения представительства России игнорируются, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества.
В заключении комитета Госдумы по международным делам подчеркивается, что денонсация конвенции не снизит уровень гарантий в области предупреждения пыток в РФ.
"В части 2 статьи 21 Конституции Российской Федерации закреплено положение о том, что "никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию". Кроме того, Российская Федерация продолжит участие в международном сотрудничестве в сфере противодействия пыткам на основе международных договоров, заключенных в рамках Организации Объединенных Наций в первую очередь Международного пакта гражданских и политических правах 1966 года, а также Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года", - сказано в документе.