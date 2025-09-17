Рейтинг@Mail.ru
ГД денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток - РИА Новости, 17.09.2025
12:39 17.09.2025 (обновлено: 12:46 17.09.2025)
ГД денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток
Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.Инициативу внес на рассмотрение палаты президент России Владимир Путин. Законопроектом предлагается денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что Совет Европы блокирует работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от РФ.По его словам, обращения по вопросу обеспечения представительства России игнорируются, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества.В заключении комитета Госдумы по международным делам подчеркивается, что денонсация конвенции не снизит уровень гарантий в области предупреждения пыток в РФ."В части 2 статьи 21 Конституции Российской Федерации закреплено положение о том, что "никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию". Кроме того, Российская Федерация продолжит участие в международном сотрудничестве в сфере противодействия пыткам на основе международных договоров, заключенных в рамках Организации Объединенных Наций в первую очередь Международного пакта гражданских и политических правах 1966 года, а также Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года", - сказано в документе.
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.
Инициативу внес на рассмотрение палаты президент России Владимир Путин. Законопроектом предлагается денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что Совет Европы блокирует работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от РФ.
По его словам, обращения по вопросу обеспечения представительства России игнорируются, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества.
В заключении комитета Госдумы по международным делам подчеркивается, что денонсация конвенции не снизит уровень гарантий в области предупреждения пыток в РФ.
"В части 2 статьи 21 Конституции Российской Федерации закреплено положение о том, что "никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию". Кроме того, Российская Федерация продолжит участие в международном сотрудничестве в сфере противодействия пыткам на основе международных договоров, заключенных в рамках Организации Объединенных Наций в первую очередь Международного пакта гражданских и политических правах 1966 года, а также Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года", - сказано в документе.
