Эксперт оценила возможность увеличения поставок по "Силе Сибири"

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Поставки по газопроводу "Сила Сибири" могут быть увеличены с 38 до 44 миллиардов кубометров в течение двух–трех лет, то есть в 2027–2028 годах, при этом рост поставок по "дальневосточному" маршруту возможен уже с момента его запуска в 2027 году, таким мнением с РИА Новости поделилась директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Мария Белова. "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) по итогам переговоров России и КНР в Пекине в начале сентября подписали четыре документа, включая Соглашение о стратегическом сотрудничестве, расширяющее направления взаимодействия компаний. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Также стороны договорились об увеличении поставок по газопроводу "Сила Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год, по "дальневосточному" маршруту – с 10 до 12 миллиардов кубометров в год. "На мой взгляд, увеличение объема поставок по "Силе Сибири" до 44 миллиардов кубометров – это вопрос двух–трех лет", – сказала Белова. Во-первых, Китай последние несколько лет предъявлял дополнительный спрос на газ данного направления. Во-вторых, это не предполагает строительства линейной части газопровода, объяснила она. "Что касается "дальневосточного" маршрута, здесь возможно увеличение поставок прямо с момента его запуска в 2027 году", – добавила Белова. Важно, что, помимо меморандума о строительства "Силы Сибири 2", было подписано и соглашение о стратегическом сотрудничестве "Газпрома" и CNPC, расширяющее взаимодействие компаний, продолжила эксперт. Поэтому, по ее словам, можно ожидать, например, создания совместного предприятия по строительству трубопроводов на территории России. Это может не только непосредственно повлиять на параметры контракта на поставку газа по "Силе Сибири 2", но и обеспечить совместное финансирование строительства газопровода, добавила она. Сейчас российский газ идет в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки по нему начались в конце 2019 года. Суточные поставки по "Силе Сибири" выведены на максимальный контрактный уровень с 1 декабря 2024 года. "Дальневосточный" маршрут предполагает строительство ответвления от внутрироссийского газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" в Китай. Долгосрочный договор купли-продажи газа по этому маршруту подписан в феврале 2022 года. Газ по "дальневосточному" маршруту пойдет в январе 2027 года.

