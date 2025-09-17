https://ria.ru/20250917/gaza-2042543394.html
В секторе Газа назвали число погибших из-за израильских ударов
в мире
израиль
исраэль кац
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033024592_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8c00da11c12c6942cf50d757b1acb68.jpg
КАИР, 17 сен - РИА Новости. Свыше 65 тысяч палестинцев погибли, более 165 тысяч получили ранения в секторе Газа с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных, сообщило в среду министерство здравоохранения сектора. "Число жертв израильской агрессии (в секторе Газа - ред.) с 7 октября 2023 года увеличилось до 65 062 человек, пострадали 165 697", - говорится в заявлении министерства. По данным минздрава, за последние сутки в больницы сектора Газа поступили 98 погибших и 385 раненых. Министерство здравоохранения подчеркнуло, что с 18 марта, когда Израиль возобновил удары, в секторе Газа погибли свыше 12,5 тысячи человек, более 53,6 тысячи получили ранения. Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне". При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского полуэксклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По данным палестинских СМИ, в ночь на вторник не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
израиль
в мире, израиль, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Исраэль Кац, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
КАИР, 17 сен - РИА Новости. Свыше 65 тысяч палестинцев погибли, более 165 тысяч получили ранения в секторе Газа с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных, сообщило в среду министерство здравоохранения сектора.
"Число жертв израильской агрессии (в секторе Газа - ред.) с 7 октября 2023 года увеличилось до 65 062 человек, пострадали 165 697", - говорится в заявлении министерства.
По данным минздрава, за последние сутки в больницы сектора Газа поступили 98 погибших и 385 раненых.
Министерство здравоохранения подчеркнуло, что с 18 марта, когда Израиль
возобновил удары, в секторе Газа погибли свыше 12,5 тысячи человек, более 53,6 тысячи получили ранения.
Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС
и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац
заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".
При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского полуэксклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По данным палестинских СМИ, в ночь на вторник не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.