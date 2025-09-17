https://ria.ru/20250917/gaza-2042536233.html

Армия Израиля призвала жителей Газы к эвакуации за 48 часов

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля дала жителям города Газа 48 часов на эвакуацию в сторону центральных и южных районов анклава через новый маршрут, проходящий по центральному шоссе, следует из сообщения армейской пресс-службы на арабском языке. "Важное объявление от Армии обороны Израиля для жителей города Газа и его районов: для содействия в эвакуации на юг открыт временный маршрут через шоссе Салах ад-Дин (одна из двух транспортных магистралей в секторе Газа между севером и югом – ред.)… Дорога будет открыта в течение 48 часов, начиная с 12.00 среды до 12.00 пятницы", - говорится в заявлении. Также отмечается, что шоссе аль-Рашид, проходящее вдоль побережья Средиземного моря, остается открытым для эвакуации из города. Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне". При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского анклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По данным палестинских СМИ, в ночь на вторник не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.

