МИД Китая призвал Израиль немедленно прекратить военную операцию в Газе
12:12 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/gaza-2042434819.html
МИД Китая призвал Израиль немедленно прекратить военную операцию в Газе
МИД Китая призвал Израиль немедленно прекратить военную операцию в Газе - РИА Новости, 17.09.2025
МИД Китая призвал Израиль немедленно прекратить военную операцию в Газе
Китай призывает Израиль немедленно прекратить военную операцию в секторе Газа, Пекин выступает против эскалации и осуждает любые действия, вредящие гражданскому РИА Новости, 17.09.2025
хамас
исраэль кац
израиль
китай
пекин
в мире
ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Китай призывает Израиль немедленно прекратить военную операцию в секторе Газа, Пекин выступает против эскалации и осуждает любые действия, вредящие гражданскому населению, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Китай решительно выступает против эскалации Израилем военных действий в секторе Газа и осуждает все действия, вредящие гражданскому населению и нарушающие международное право. Китай глубоко обеспокоен дальнейшей эскалацией напряжённости и выступает против того, чтобы соответствующие стороны подливали масло в огонь", - заявил дипломат. По его словам, "Китай призывает Израиль придать должное значение настоятельным призывам международного сообщества, немедленно прекратить военную операцию в секторе Газа и как можно скорее достичь всеобъемлющего и долгосрочного прекращения огня, чтобы предотвратить более масштабный гуманитарный кризис". "Мы надеемся, что все заинтересованные стороны будут уделять первостепенное внимание региональному миру и стабильности, будут придерживаться справедливой позиции и проявят ответственный подход, а также сыграют конструктивную роль в продвижении деэскалации ситуации", - указал дипломат. Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне". При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского полуэксклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По данным палестинских СМИ, в ночь на вторник не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.
израиль
китай
пекин
хамас, исраэль кац, израиль, китай, пекин, в мире
ХАМАС, Исраэль Кац, Израиль, Китай, Пекин, В мире
МИД Китая призвал Израиль немедленно прекратить военную операцию в Газе

МИД КНР призывает Израиль немедленно прекратить военную операцию в секторе Газа

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Китай призывает Израиль немедленно прекратить военную операцию в секторе Газа, Пекин выступает против эскалации и осуждает любые действия, вредящие гражданскому населению, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Китай решительно выступает против эскалации Израилем военных действий в секторе Газа и осуждает все действия, вредящие гражданскому населению и нарушающие международное право. Китай глубоко обеспокоен дальнейшей эскалацией напряжённости и выступает против того, чтобы соответствующие стороны подливали масло в огонь", - заявил дипломат.
По его словам, "Китай призывает Израиль придать должное значение настоятельным призывам международного сообщества, немедленно прекратить военную операцию в секторе Газа и как можно скорее достичь всеобъемлющего и долгосрочного прекращения огня, чтобы предотвратить более масштабный гуманитарный кризис".
"Мы надеемся, что все заинтересованные стороны будут уделять первостепенное внимание региональному миру и стабильности, будут придерживаться справедливой позиции и проявят ответственный подход, а также сыграют конструктивную роль в продвижении деэскалации ситуации", - указал дипломат.
Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".
При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского полуэксклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По данным палестинских СМИ, в ночь на вторник не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.
ХАМАС Исраэль Кац Израиль Китай Пекин В мире
 
 
