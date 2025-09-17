Рейтинг@Mail.ru
Газовики подготовили критерии для госстимулирования разработки ТРИЗов газа - РИА Новости, 17.09.2025
14:06 17.09.2025
Газовики подготовили критерии для госстимулирования разработки ТРИЗов газа
ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Газовая отрасль сформировала критерии отнесения запасов газа к трудноизвлекаемым (ТРИЗам) для получения налоговых стимулов к их разработке и ждёт положительной реакции властей, сообщил заместитель председателя правления "Новатэка" Владимир Кудрин в ходе своего выступления на Промышленно-энергетическом форуме TNF. Добыча газа усложняется, конкретно у "Новатэка" уже около 50% запасов приходится на трудноизвлекаемые, сказал он. И, по словам Кудрина, без господдержки их разработки может произойти снижение добычи через три года. Уже сейчас "на полке" компании лежат порядка 30 проектов, которые экономически нецелесообразны при текущей фискальной политике. "Какой выход? Мы собрались отраслью, нефтегазовыми компаниями, газодобывающими и сформировали критерии отнесения к трудноизвлекаемым запасам, стимулы, которые необходимы в ближайшие три года и в ближайшие 10 лет, чтобы выполнить задачи энергостратегии - поддерживать достигнутые и увеличивать уровни добычи", - сказал Кудрин. Он добавил, что эти критерии были поддержаны Минэнерго, сейчас идет дискуссия с остальными министерствами. "Я уверен, что нас поддержат, и это напрямую будет поддерживать недропользователей как заказчиков и, соответственно, будет развитие технологических партнеров, нефтесервиса", - добавил он. Кудрин пояснил, что конкретно было разработано: выбран ряд первоочередных критериев на среднесрочную перспективу, которые связаны с разработкой запасов в традиционных зонах, на истощенных месторождениях, на месторождениях с низкими коэффициентами проницаемости и на низкоплотных залежах.
ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Газовая отрасль сформировала критерии отнесения запасов газа к трудноизвлекаемым (ТРИЗам) для получения налоговых стимулов к их разработке и ждёт положительной реакции властей, сообщил заместитель председателя правления "Новатэка" Владимир Кудрин в ходе своего выступления на Промышленно-энергетическом форуме TNF.
Добыча газа усложняется, конкретно у "Новатэка" уже около 50% запасов приходится на трудноизвлекаемые, сказал он. И, по словам Кудрина, без господдержки их разработки может произойти снижение добычи через три года. Уже сейчас "на полке" компании лежат порядка 30 проектов, которые экономически нецелесообразны при текущей фискальной политике.
"Какой выход? Мы собрались отраслью, нефтегазовыми компаниями, газодобывающими и сформировали критерии отнесения к трудноизвлекаемым запасам, стимулы, которые необходимы в ближайшие три года и в ближайшие 10 лет, чтобы выполнить задачи энергостратегии - поддерживать достигнутые и увеличивать уровни добычи", - сказал Кудрин.
Он добавил, что эти критерии были поддержаны Минэнерго, сейчас идет дискуссия с остальными министерствами.
"Я уверен, что нас поддержат, и это напрямую будет поддерживать недропользователей как заказчиков и, соответственно, будет развитие технологических партнеров, нефтесервиса", - добавил он.
Кудрин пояснил, что конкретно было разработано: выбран ряд первоочередных критериев на среднесрочную перспективу, которые связаны с разработкой запасов в традиционных зонах, на истощенных месторождениях, на месторождениях с низкими коэффициентами проницаемости и на низкоплотных залежах.
