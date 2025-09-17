ФСБ задержала замглавы района в Татарстане за взятку земельными участками

Рейтинг@Mail.ru
13:18 17.09.2025
КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали замглавы Зеленодольского района, подозреваемого в получении взятки в виде четырех земельных участков, сообщает ведомство. "Установлено, что фигурант дела, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, получил взятку в особо крупном размере в виде права собственности на четыре земельных участка", - говорится в сообщении. По информации регионального УФСБ, взятку замглавы района получил за содействие взяткодателю в передаче из частной в муниципальную собственность дороги на территории Зеленодольского района. Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".
зеленодольский район, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Зеленодольский район, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Наручники на руках. Архивное фото
КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали замглавы Зеленодольского района, подозреваемого в получении взятки в виде четырех земельных участков, сообщает ведомство.
"Установлено, что фигурант дела, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, получил взятку в особо крупном размере в виде права собственности на четыре земельных участка", - говорится в сообщении.
По информации регионального УФСБ, взятку замглавы района получил за содействие взяткодателю в передаче из частной в муниципальную собственность дороги на территории Зеленодольского района.
Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".
Зеленодольский районРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
