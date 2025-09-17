https://ria.ru/20250917/fsb-2042459333.html

ФСБ задержала замглавы района в Татарстане за взятку земельными участками

2025-09-17T13:18:00+03:00

КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали замглавы Зеленодольского района, подозреваемого в получении взятки в виде четырех земельных участков, сообщает ведомство. "Установлено, что фигурант дела, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, получил взятку в особо крупном размере в виде права собственности на четыре земельных участка", - говорится в сообщении. По информации регионального УФСБ, взятку замглавы района получил за содействие взяткодателю в передаче из частной в муниципальную собственность дороги на территории Зеленодольского района. Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".

