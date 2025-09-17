https://ria.ru/20250917/frantsija-2042471888.html

Во Франции средний счет за газ вырос вдвое за десять лет

Во Франции средний счет за газ вырос вдвое за десять лет

ПАРИЖ, 17 сен - РИА Новости. Среднестатистический годовой счет за газ во Франции вырос вдвое почти за 10 лет, сообщает в среду газета Figaro со ссылкой на исследование компании Selectra, занимающейся сравнением цен на энергию и услуги. "Средний годовой счет домохозяйства во Франции, потребляющего 11 200 киловатт в час за год для отопления и приготовления еды, вырос с 747 евро в 2016 году до 1511 евро в этом году... То есть на 102%. Другими словами, счет за газ вырос вдвое", - пишет издание. Как сообщает Figaro, это вызвано несколькими факторами, один из которых - колебания рыночной цены на газ. Так, на фоне начала украинского конфликта стоимость мегаватта в час выросла с 30 до 350 евро. В дальнейшем цена снова опустилась и зафиксировалась на отметке 50 евро. Однако от цены на газ зависят только две трети счета, а оставшаяся часть формируется из налогов и платы за использование газовой сети, пишет Figaro. Так, налоги на газ в 2016-2025 годах выросли на 155%, причем акциз практически удвоился. Плата за обслуживание сети за указанный период также увеличилась с 291 до 408 евро, то есть на 40%. "Потребление газа и количество потребителей неуклонно снижаются. Расходы… перераспределяются между все меньшим числом клиентов, что и вызывает рост индивидуальных счетов", - приводит издание слова генерального директора Selectra Максима де ла Родьера. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

