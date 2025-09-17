https://ria.ru/20250917/evrovidenie-2042443066.html

Евровидение столкнулось с кризисом из-за Израиля, пишут СМИ

2025-09-17T12:31:00+03:00

2025-09-17T12:31:00+03:00

2025-09-17T13:30:00+03:00

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Международный песенный конкурс "Евровидение" сталкивается с экзистенциальным кризисом из-за беспрецедентной ситуации, когда группа стран заявила, что не будет участвовать в нем в случае участия Израиля, пишет издание Politico. Во вторник государственная телерадиокомпания Испании RTVE приняла решение отказаться от участия в конкурсе в 2026 году, если в нём примет участие Израиль. Таким образом, Испания присоединилась к аналогичной позиции Ирландии, Словении, Исландии и Нидерландов. "Конкурс песни "Евровидение" переживает "экзистенциальный" кризис", - пишет издание. Politico иронично описывает "Евровидение" как неполитический в кавычках конкурс, который, похоже, снова окажется в тени скандала вокруг участия Израиля. По словам одного из экспертов по конкурсу, последствия геополитической напряжённости, которая привела к отказу некоторых стран от участия, если на "Евровидении" будут выступать артисты из Израиля, представляют собой самую серьёзную угрозу для мероприятия за всю его историю. "Нынешняя ситуация беспрецедентна. Впервые группа стран заявляет, что не будет участвовать из-за другой страны… Думаю, это, пожалуй, самый серьёзный вызов, с которым сталкивалось "Евровидение", - заявил изданию эксперт и автор диссертации по "Евровидению" Пол Джордан. "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой EBU. В 2025 году выступления состоялись в швейцарском Базеле. Победителем стал австрийский певец Йоханнес Питч с песней "Wasted love". Представительница Израиля Юваль Рафаэль заняла на конкурсе второе место. Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее, за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней "Believe", которую исполнил Дима Билан.

