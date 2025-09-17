https://ria.ru/20250917/evrosoyuz-2042487057.html

В ЕС обсуждают использование российских активов для помощи Киеву, пишут СМИ

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В ЕС обсуждают использование замороженных российских активов для помощи Киеву через покупку беспроцентных облигаций блока или управление ими посредством целевого механизма, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Как отмечает издание, Брюссель подготавливает способы применения этих активов для обеспечения "репарационных кредитов" Украине. "Согласно одной из схем, ...денежный баланс подсанкционных активов российского Центробанка, которые находятся у... Euroclear, будет применен для покупки беспроцентных облигаций ЕС", - говорится в публикации. Отмечается, что потраченные на облигации средства будут затем переданы Украине. "Второй вариант подразумевает использование особого целевого механизма для управления финансовыми операциями, что, возможно, позволит участвовать в них странам, не входящим в ЕС", - указано в статье. Впрочем, уточняет издание, ряд стран, в том числе Бельгия, где находится Euroclear, обеспокоены тем, что изъятие активов нарушит закон и подорвет уверенность в евро как резервной валюте. Согласно газете, другую проблему для ЕС представляет необходимость гарантировать сохранение санкционного режима для выпуска облигаций, обеспеченных замороженными активами. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

