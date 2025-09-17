Рейтинг@Mail.ru
Британский разведчик рассказал, что в ЕС задумали против России
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:56 17.09.2025
Британский разведчик рассказал, что в ЕС задумали против России
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Из-за своей слабости Европа будет совершать различные провокации, чтобы вынудить США напрямую вступить в противостояние с Россией, заявил бывший офицер британской военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж на YouTube-канале UATV English.“Они (США. — Прим. ред.) не будут вмешиваться и подвергать опасности своих военнослужащих из-за Украины или даже из-за Западной Европы, если только не произойдет что-то вопиющее. Разного рода провокации будут продолжаться, например, террористические акты. При этом, возможно, они даже станут более ужасающими, потому что Западная Европа довольно слаба”, — отметил он.Кроме того, Ледвидж подчеркнул, что Европа из-за нынешнего состояния своих армий в одиночку не способна противостоять России.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Британский разведчик рассказал, что в ЕС задумали против России

Разведчик Фрэнк Ледвидж: Западная Европа продолжит провокации против России

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Из-за своей слабости Европа будет совершать различные провокации, чтобы вынудить США напрямую вступить в противостояние с Россией, заявил бывший офицер британской военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж на YouTube-канале UATV English.
“Они (США. — Прим. ред.) не будут вмешиваться и подвергать опасности своих военнослужащих из-за Украины или даже из-за Западной Европы, если только не произойдет что-то вопиющее. Разного рода провокации будут продолжаться, например, террористические акты. При этом, возможно, они даже станут более ужасающими, потому что Западная Европа довольно слаба”, — отметил он.
Кроме того, Ледвидж подчеркнул, что Европа из-за нынешнего состояния своих армий в одиночку не способна противостоять России.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
